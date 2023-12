Messenger i Facebook milloren la privadesa i la seguretat amb el xifratge d'extrem a extrem per defecte

En un moviment important per prioritzar la privadesa i la seguretat dels usuaris, Messenger i Facebook han anunciat la implementació d'un xifratge d'extrem a extrem per defecte per a missatges i trucades personals. Aquesta nova funció garanteix que les converses romanguin privades i protegides des del moment que surten del dispositiu del remitent fins que arriben al destinatari. La introducció del xifratge predeterminat d'extrem a extrem reflecteix el compromís de les empreses de proporcionar una experiència de missatgeria més segura.

La decisió de fer xats i trucades privades xifrades d'extrem a extrem per defecte ha estat el resultat d'anys de desenvolupament i proves acurats. Enginyers, criptògrafs, dissenyadors, experts en polítiques i gestors de productes han col·laborat àmpliament per reconstruir les funcions de Messenger des de la base. Al llarg del procés, experts de diversos àmbits, com ara el món acadèmic, els grups de defensa i els governs, han proporcionat informació valuosa per abordar els riscos potencials i crear garanties de privadesa sòlides.

El xifratge d'extrem a extrem millora significativament la seguretat dels xats de Messenger, assegurant que el contingut segueix sent inaccessible per a ningú, inclòs Meta, tret que l'usuari decideixi informar d'un missatge. Aquesta capa de protecció afegida ofereix als usuaris la confiança que les seves converses estan protegides de l'accés no autoritzat.

A més de la implementació del xifratge predeterminat d'extrem a extrem, Messenger i Facebook estan introduint diverses funcions noves per millorar l'experiència de missatgeria. Els usuaris ara tenen la possibilitat d'editar missatges en un termini de 15 minuts després d'enviar-los, proporcionant un major control sobre les seves converses. A més, els missatges que desapareixen automàticament desapareixeran després de 24 hores, protegint encara més la privadesa de l'usuari. Una nova funció de control de la confirmació de lectura permet als usuaris triar si mostrar o no quan han llegit un missatge, alleujant la pressió de respondre immediatament.

A més, s'han fet millores per compartir fotos i vídeos, facilitant l'accés al contingut multimèdia, millorant la qualitat de la imatge i introduint nous dissenys i controls per augmentar la interactivitat. La missatgeria de veu, un dels formats de missatgeria de més ràpid creixement, ara ofereix velocitats de reproducció d'1.5x o 2x, la possibilitat de reprendre des d'on l'havia deixat l'usuari i la reproducció continuada quan s'allunya del xat o de l'aplicació.

Tot i que el desplegament del xifratge d'extrem a extrem predeterminat trigarà un temps a completar-se a nivell mundial, amb més de mil milions d'usuaris de Messenger, les empreses estan treballant activament per garantir la seva disponibilitat per al màxim d'usuaris possible. En els propers mesos, s'introduiran millores addicionals, com ara suports HD i millores per compartir fitxers.

En prioritzar la privadesa i la seguretat, Messenger i Facebook estan establint un nou estàndard per a les plataformes de missatgeria, donant poder als usuaris per comunicar-se amb més confiança i tranquil·litat. Aquestes actualitzacions significatives representen les millores més substancials de Messenger des del seu llançament el 2011, consolidant la seva posició com a servei de missatgeria ràpid, fiable i segur.