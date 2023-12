Messenger implementa el xifratge d'extrem a extrem per defecte i introdueix noves funcions de missatgeria

En un pas important cap a la millora de la privadesa dels usuaris, Messenger introdueix ara el xifratge predeterminat d'extrem a extrem per a missatges i trucades personals a la seva plataforma. Aquesta nova funció garanteix que el contingut de les converses romangui protegit des del moment que surt del dispositiu del remitent fins que arriba al dispositiu del destinatari. Amb aquest xifratge, fins i tot el proveïdor de la plataforma, Meta, no pot accedir als missatges tret que un usuari decideixi informar-los.

La implementació del xifratge d'extrem a extrem per defecte ha estat un objectiu a llarg termini per a Messenger i va requerir un desenvolupament i proves amplis per garantir la seva eficàcia. Enginyers, criptògrafs, dissenyadors, experts en polítiques i gestors de productes han treballat diligentment per reconstruir les característiques de la plataforma des de zero. Al costat d'aquesta actualització de xifratge, Messenger també ha introduït funcions addicionals de privadesa, seguretat i control. Aquests inclouen controls de lliurament que permeten als usuaris triar qui els pot enviar missatges, bloqueig d'aplicacions per a més seguretat i funcions existents com ara informes, bloqueig i sol·licituds de missatges.

A més, Messenger ha revelat diverses funcions noves per millorar l'experiència de missatgeria dels seus usuaris. En primer lloc, la possibilitat d'editar missatges dins dels 15 minuts posteriors a l'enviament ofereix als usuaris un major control sobre el seu contingut. A més, els missatges que desapareixen ara duren 24 hores després de ser enviats, proporcionant una capa addicional de seguretat i tranquil·litat. Els usuaris també apreciaran el nou control de confirmació de lectura, que els permet decidir si els altres poden veure quan han llegit els seus missatges, oferint privadesa i reduint la pressió per respondre immediatament.

Messenger també s'està centrant en millorar l'experiència de compartir fotos i vídeos. Amb més de 1.3 milions de fotos i vídeos compartits diàriament, la plataforma ha facilitat l'accés a aquests formats multimèdia, ha millorat la qualitat de la imatge i ha introduït dissenys divertits. Els usuaris ara poden respondre o reaccionar a qualsevol foto o vídeo d'una col·lecció, garantint converses més atractives i interactives.

L'addició de funcions de missatgeria de veu és una altra millora significativa. Els missatges de veu estan guanyant popularitat ràpidament i Messenger ara permet als usuaris ajustar la velocitat de reproducció, escoltar els missatges des d'on ho van deixar i continuar escoltant fins i tot quan es desconnecten del xat o de l'aplicació.

Per garantir la transparència i relacionar-se amb els experts, Messenger ha publicat dos articles que descriuen els seus enfocaments criptogràfics i mètodes per xifrar l'historial de missatges amb emmagatzematge segur. Tot i que el desplegament global del xifratge predeterminat d'extrem a extrem trigarà un temps a causa de la gran base d'usuaris de la plataforma, Messenger demanarà als usuaris que configuren un mètode de recuperació, com ara un PIN, per garantir la seguretat i l'accessibilitat dels seus missatges a tot arreu. dispositius.

Amb aquestes actualitzacions, Messenger pretén oferir un servei de missatgeria més ràpid, fiable i segur, que permeti als usuaris un major control de privadesa i experiències de comunicació agradables.

