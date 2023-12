Apple revolucionarà l'experiència de Siri amb un micròfon actualitzat a l'iPhone 16

By

Apple està preparada per fer una millora innovadora al seu assistent de veu, Siri, amb una actualització significativa del micròfon del proper iPhone 16. Aquesta mesura té com a objectiu millorar l'experiència de Siri amb intel·ligència artificial reforçant les seves funcions de maquinari i programari, segons reconegut. L'analista d'Apple Ming-Chi Kuo.

Kuo afirma que per promoure el contingut generat per IA, és crucial millorar el processament d'entrada de veu millorant el micròfon de Siri. El nou micròfon de l'iPhone 16 tindrà una millor relació senyal-soroll, cosa que millorarà significativament l'experiència de Siri. A més, comptarà amb una resistència a l'aigua millorada, assegurant la durabilitat i la longevitat.

Aquesta actualització del micròfon s'alinea amb els informes anteriors que suggereixen que Apple planeja destacar les funcions millorades de Siri com a punt de venda clau per a l'iPhone 16. La integració de models de llenguatge gran (LLM) a Siri i les ambicions d'IA generativa d'Apple dependrà en gran mesura de la veu millorada. processament d'entrada proporcionat pel micròfon actualitzat.

A més, l'informe de Kuo no només admet l'anticipació de noves funcions de Siri impulsades per LLM a iOS 18, sinó que també reforça els rumors que les funcions d'IA addicionals al dispositiu podrien ser exclusives dels models d'iPhone 16.

L'última enquesta de Kuo va revelar que AAC i Goertek són els proveïdors escollits per al micròfon de l'iPhone 16. Tots dos proveïdors es beneficiaran igualment de l'actualització de les especificacions. Kuo prediu que el preu mitjà de venda dels micròfons per a cada iPhone 16 augmentarà almenys entre un 100 i un 150% en comparació amb l'anterior model d'iPhone 15, el que suposarà un creixement significatiu dels ingressos i els guanys d'AAC i Goertek.

Amb aquesta actualització del micròfon, Apple està fent un pas crucial per revolucionar l'experiència de Siri i consolidar el seu compromís amb l'avançament de la tecnologia d'IA. S'espera que l'iPhone 16 mostri les potents capacitats de Siri i obri noves portes per al contingut generat per IA, proporcionant als usuaris una interacció més intuïtiva i perfecta amb els seus dispositius.

