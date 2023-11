Entendre les actualitzacions dinàmiques de Windows: millora la configuració i la recuperació del sistema operatiu

Microsoft va llançar recentment les actualitzacions de Patch Tuesday tant per a Windows 10 com per a Windows 11 al novembre. Tot i que aquesta notícia pot no ser una sorpresa, hi ha més que només actualitzacions periòdiques. El gegant tecnològic també va introduir una nova actualització dinàmica per millorar els fitxers de configuració de Windows 11 23H2, que també s'aplica a la versió 22H2. Aquesta actualització pretén millorar el nivell de fitxers del sistema bàsic, garantint una experiència perfecta.

A més, els usuaris estaran encantats de saber que també s'ha publicat una actualització dinàmica per a Windows Recovery Environment (WinRE). Concretament, aquesta actualització s'adreça a la versió 11H21 de Windows 2. Tot i que la versió 21H2 ja no rep Patch Tuesdays a causa del final del seu suport, Microsoft continuarà proporcionant actualitzacions dinàmiques per a WinRE. Això és crucial en cas de fallades d'actualització de funcions, ja que el WinRE millorat ajuda en el procés de recuperació.

Aleshores, què són exactament les actualitzacions dinàmiques? Segons l'explicació de Microsoft en una publicació del bloc de la comunitat tecnològica sobre les actualitzacions dinàmiques de Windows 10, aquestes actualitzacions consten de diversos components i tenen diversos propòsits durant els processos d'instal·lació i recuperació.

Les actualitzacions dinàmiques inclouen:

1. Actualitzacions de la configuració: aquestes actualitzacions se centren en les correccions dels fitxers binaris i de la configuració utilitzats durant les actualitzacions de funcions.

2. Actualitzacions del sistema operatiu segur: actualitzacions del component "SO segur", que s'encarrega d'actualitzar l'entorn de recuperació de Windows (WinRE).

3. Actualitzacions de la pila de servei: correccions necessàries per solucionar qualsevol problema de la pila de servei, garantint un procés d'actualització de funcions sense problemes.

4. Última actualització acumulada: instal·lació de l'actualització de qualitat acumulada més recent.

5. Actualitzacions de controladors: controladors actualitzats dels fabricants que s'han orientat específicament a l'actualització dinàmica.

A més de les actualitzacions anteriors, l'actualització dinàmica també conserva el contingut del paquet d'idiomes (LP) i de les funcions a demanda (FOD). Això garanteix que els usuaris tinguin tots els components necessaris disponibles un cop finalitzada l'actualització.

Podeu trobar la darrera actualització, KB5033288, al lloc web del catàleg de Microsoft Update. Tanmateix, tingueu la seguretat que l'actualització s'ha d'instal·lar automàticament, eliminant la necessitat d'intervenció manual.

En resum, les recents actualitzacions dinàmiques de Microsoft per a Windows 10 i Windows 11 no només milloren el procés de configuració general, sinó que també proporcionen una xarxa de seguretat per a la recuperació en cas de fallada d'actualització de funcions. Aquestes actualitzacions aborden diversos components crítics, garantint una experiència del sistema operatiu fluida i fiable.

Preguntes més freqüents (FAQ)

P: Què són les actualitzacions dinàmiques a Windows?

R: Les actualitzacions dinàmiques són un conjunt d'actualitzacions que milloren el procés de configuració del sistema operatiu i la recuperació en cas d'error d'actualització de les funcions. Aquestes actualitzacions inclouen correccions dels fitxers de configuració, actualitzacions de l'entorn de recuperació de Windows (WinRE), correccions de la pila de servei, instal·lació de l'última actualització de qualitat acumulada i controladors actualitzats.

P: Necessito instal·lar manualment la darrera actualització dinàmica?

R: No, l'actualització dinàmica s'ha d'instal·lar automàticament. Tanmateix, si voleu instal·lar-lo manualment, podeu trobar la darrera actualització, com ara KB5033288, al lloc web del catàleg d'actualitzacions de Microsoft.

P: Què passa amb els paquets d'idioma i les funcions durant el procés d'actualització?

R: Durant l'actualització es conserva el contingut dels paquets d'idioma (LP) i les funcions a la demanda (FOD). Això garanteix que els usuaris tinguin aquests components essencials disponibles un cop finalitzada l'actualització.

P: Puc rebre actualitzacions dinàmiques per a una versió de Windows no compatible?

R: Tot i que és possible que les versions no compatibles ja no rebin dimarts de pedaços o actualitzacions periòdiques, Microsoft encara pot proporcionar actualitzacions dinàmiques per a components crítics com l'entorn de recuperació de Windows (WinRE) per garantir les capacitats de recuperació.