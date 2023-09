El telescopi espacial James Webb podria haver trobat un món hycean

Un nou estudi que utilitza el telescopi espacial James Webb (JWST) suggereix l'existència de planetes hyceans, un tipus de planeta que podria albergar vida alienígena. Els planetes hiceans es caracteritzen per tenir un mar càlid a centenars de quilòmetres de profunditat, una atmosfera espessa en hidrogen i aigua rica, i sense continents. Tot i que fa temps que s'ha plantejat la hipòtesi d'aquests planetes, el JWST pot haver detectat un per primera vegada.

Es creu que aquests planetes són comuns entre les superTerres, que són planetes amb una massa i una mida més grans que la Terra. Sovint es troben orbitant estrelles nanes vermelles, conegudes per les seves intenses erupcions solars. Tanmateix, la forta gravetat superficial dels planetes hiceans pot permetre'ls retenir gran part de la seva atmosfera inicial d'hidrogen i heli, convertint-los en entorns adequats per a la vida alienígena.

El planeta en qüestió és K2-18 b, situat a 120 anys llum de la Terra. Té una massa gairebé 9 vegades la de la Terra i un radi gairebé 3 vegades més gran. Les observacions de JWST d'aquest planeta han revelat fortes signatures de metà i diòxid de carboni a la seva atmosfera, coherents amb les característiques d'un món hiceà. La presència d'aquests gasos afavoreix encara més la possibilitat d'habitabilitat.

L'estudi també va trobar indicis d'una substància química anomenada sulfur de dimetil (DMS) a l'atmosfera de K2-18 b. A la Terra, el DMS és produït principalment per la vida marina microbiana com el fitoplàncton. Tot i que aquesta podria ser una biosignatura potencial, les dades actualment no són concloents i es necessiten més observacions per confirmar la seva presència.

Es realitzaran observacions futures amb l'instrument d'infrarojos mitjà (MIRI) de JWST i altres instruments per recopilar més dades sobre l'atmosfera de K2-18 b i per buscar proves addicionals de DMS. Aquestes troballes obren la possibilitat emocionant de descobrir més mons hiceans i possiblement trobar vida alienígena als seus vasts oceans.

Font: Nikku Madhusudhan et al. "Molècules que contenen carboni en una possible atmosfera hiceana". Presentat a The First Year of JWST Science Conference (2023)