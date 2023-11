L'alcalde de Pasadena convida la comunitat a la cerimònia anual d'il·luminació de l'arbre de vacances

La ciutat de Pasadena està encantada d'anunciar la cerimònia anual d'encesa de l'arbre de vacances de l'alcalde, que tindrà lloc el divendres 1 de desembre a l'Ajuntament. Aquest esdeveniment molt esperat, a càrrec de l'alcalde Victor M. Gordo, promet una vetllada inoblidable plena d'alegria i festa per a tota la família.

De 5 a 7 de la tarda, els assistents poden participar en una varietat d'activitats, com ara actuacions en directe de cantants i ballarins locals, així com manualitats per a nens que ofereix l'Armory Center for the Arts. L'esdeveniment també oferirà un deliciós refrigeri lleuger i fins i tot una visita especial del mateix Pare Noel. No us oblideu de portar la vostra càmera per capturar aquells moments commovedors de vacances a les diferents parades fotogràfiques que hi ha a tot el recinte.

El punt culminant de la vetllada serà l'encesa cerimonial de l'Alcalde Gordo de l'arbre oficial de la ciutat a les 6 de la tarda. Per garantir una gran visió d'aquest moment màgic, assegureu-vos d'arribar d'hora i assegurar-vos un lloc privilegiat a l'Ajuntament. Hi ha aparcament disponible, però assegureu-vos de venir amb antelació per assegurar-vos una plaça.

Amb l'esperit de donar, el Departament de Bombers de Pasadena recollirà donacions per a la Spark of Love Toy Drive anual. Si teniu els mitjans, considereu la possibilitat de portar joguines, equipament esportiu o targetes de regal nous sense embolicar per ajudar a que la temporada de vacances sigui més brillant per als nens i adolescents locals sense serveis.

Per a aquells que no puguin assistir personalment a l'esdeveniment, no us preocupeu! Un vídeo de la cerimònia estarà disponible en una data posterior, permetent a tothom experimentar l'alegre esdeveniment.

Per compartir la vostra pròpia il·luminació de l'arbre i les fotos del Pare Noel, assegureu-vos d'etiquetar la ciutat de Pasadena a Instagram, Facebook i Twitter. Compartiran tantes d'aquestes captures festives com sigui possible. També podeu veure l'àlbum d'imatges de l'any passat per veure els moments màgics de l'esdeveniment.

Uneix-te a l'alcalde Gordo i a tota la comunitat a la cerimònia anual d'encesa de l'arbre de vacances de l'alcalde per a una vetllada encantadora, creant records duradors per a tots. És un esdeveniment que no us voleu perdre!