Nova col·laboració per optimitzar el rendiment de les plantes fotovoltaiques

JinkoSolar Australia ha anunciat recentment una associació innovadora amb el grup de recerca d'Intel·ligència Artificial, Caracterització, Defectes i Contactes (ACDC) de la prestigiosa Universitat de Nova Gal·les del Sud. La col·laboració pretén revolucionar el rendiment de camp de les tecnologies de cèl·lules solars d'avantguarda de JinkoSolar, inclosos els seus mòduls PERC i TOPCon bifacials de nova generació molt esperats.

En lloc de confiar només en mètodes tradicionals, JinkoSolar aprofitarà ara l'experiència del grup de recerca ACDC per aprofitar el poder de la intel·ligència artificial i els algorismes d'aprenentatge automàtic per supervisar i optimitzar el rendiment de les seves plantes fotovoltaiques en temps real. En proporcionar dades elèctriques i meteorològiques crucials generades pels seus mòduls de nova generació, JinkoSolar permetrà al grup de recerca desenvolupar estratègies innovadores per augmentar l'eficiència i maximitzar la producció global de la planta.

Amb el suport de l'Agència d'Energies Renovables d'Austràlia, la col·laboració també pretén desenvolupar un sistema de monitorització comercial d'última generació específicament adaptat a les plantes fotovoltaiques. Aquesta plataforma avançada utilitzarà dades històriques i capacitats d'aprenentatge automàtic per millorar les estratègies d'operació i manteniment (O&M). En predir amb precisió les taxes de contaminació, investigant la degradació del mòdul i del sistema i habilitant mesures de manteniment proactives, la plataforma evitarà eficaçment les avaries i garantirà que les plantes continuïn funcionant als seus nivells de rendiment màxim.

La integració de la intel·ligència artificial i els algorismes d'aprenentatge automàtic en aplicacions fotovoltaiques és un pas important en la indústria de les energies renovables. Aquesta col·laboració entre JinkoSolar Australia i el grup de recerca ACDC no només demostra el seu compromís amb la innovació tecnològica, sinó que també promet millorar molt l'eficiència i la longevitat de les centrals solars.

En conjunt, aquesta col·laboració estratègica representa una oportunitat notable per aprofitar la investigació d'avantguarda i les tecnologies avançades, i, finalment, obre el camí cap a un futur més sostenible i productiu en el camp de l'energia solar.

Preguntes freqüents

Què és la tecnologia PERC?

PERC són les sigles de Passivated Emitter and Rear Cell. És una tecnologia de cèl·lules solars que millora l'eficiència dels panells solars reduint les pèrdues de recombinació a la superfície posterior.

Què són els mòduls bifacials?

Els mòduls bifacials són plaques solars que poden generar electricitat des dels dos costats del mòdul. Aprofiten la llum solar des de la part frontal i també capturen la llum reflectida del terra o de les superfícies circumdants, augmentant la producció d'energia global.

Com la intel·ligència artificial millora el rendiment de les plantes fotovoltaiques?

La intel·ligència artificial, concretament els algorismes d'aprenentatge automàtic, pot analitzar grans quantitats de dades recollides de plantes fotovoltaiques i identificar patrons i tendències. Això permet un manteniment proactiu, una predicció precisa de fallades i l'optimització del rendiment de la planta, augmentant finalment l'eficiència i el rendiment.