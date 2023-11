Walmart és l’empresa més rica del món?

En l'àmbit dels negocis globals, la carrera pel títol de l'empresa més rica és una batalla constant. Un concursant que sovint em ve al cap és Walmart, la corporació minorista multinacional nord-americana. Amb la seva àmplia xarxa de botigues i les impressionants xifres d'ingressos, no és estrany que molta gent es pregunti si Walmart ostenta la corona com l'empresa més rica del món.

La destresa financera de Walmart

Walmart, fundada el 1962 per Sam Walton, ha aconseguit, sens dubte, un èxit notable. La companyia opera a 27 països, dóna feina a milions de persones i dóna servei a innombrables clients. Els seus ingressos es troben constantment entre els més alts del món, cosa que la converteix en una força formidable en la indústria minorista.

Tanmateix, a l'hora de determinar l'empresa més rica, és fonamental tenir en compte diversos factors. Tot i que els ingressos de Walmart són sens dubte impressionants, no són l'únic indicador de la riquesa d'una empresa. Altres factors, com la capitalització de mercat i el patrimoni net, també tenen un paper important en la determinació de la posició financera d'una empresa.

Capitalització de mercat i patrimoni net

La capitalització de mercat es refereix al valor total de les accions en circulació d'una empresa. Es calcula multiplicant el preu actual de les accions pel nombre d'accions en circulació. D'altra banda, el patrimoni net, també conegut com a capital de l'accionista, representa la participació residual en els actius d'una empresa després de deduir els passius.

FAQ

P: Walmart és l'empresa més rica en ingressos?

R: Walmart es troba constantment entre les empreses amb més ingressos a nivell mundial, però no és l'únic factor per determinar la riquesa d'una empresa.

P: Què és la capitalització de mercat?

R: La capitalització de mercat és el valor total de les accions en circulació d'una empresa, calculat multiplicant el preu de les accions actuals pel nombre d'accions en circulació.

P: Quin és el valor net?

R: El patrimoni net, també conegut com a capital de l'accionista, representa l'interès residual en els actius d'una empresa després de deduir els passius.

El veredicte

Tot i que els ingressos de Walmart són sens dubte impressionants, no són l'únic determinant de la riquesa d'una empresa. Quan es té en compte la capitalització de mercat i el valor net, altres empreses com Apple, Microsoft i Amazon sovint superen Walmart en termes de posició financera general. Per tant, tot i que Walmart pot ser un gegant minorista, no ostenta el títol de l'empresa més rica del món.