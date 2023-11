Walmart Plus i Sam's Club Plus són el mateix?

En el món de la venda al detall, Walmart i Sam's Club són dos noms destacats que s'han convertit en sinònim de compres assequibles. Tots dos ofereixen programes de membres, Walmart Plus i Sam's Club Plus, que ofereixen avantatges exclusius als seus clients fidels. Tanmateix, és important tenir en compte que aquests dos programes no són iguals, malgrat les seves similituds.

Què és Walmart Plus?

Walmart Plus és un servei basat en subscripció que ofereix Walmart, una de les cadenes minoristes més grans del món. Per una quota mensual o anual, els membres tenen accés a una sèrie d'avantatges, com ara l'enviament gratuït il·limitat d'articles elegibles, descomptes de combustible i la comoditat de fer compres al mòbil. Walmart Plus té com a objectiu millorar l'experiència de compra dels seus clients oferint comoditat i valor afegit.

Què és Sam's Club Plus?

Sam's Club Plus, d'altra banda, és un programa de membres que ofereix Sam's Club, un club de magatzem propietat de Walmart. Amb una quota anual, els membres tenen accés a diversos avantatges, com ara hores de compra anticipades, recompenses en efectiu en compres que compleixin els requisits, enviament gratuït a la majoria d'articles en línia i descomptes addicionals en serveis determinats. Sam's Club Plus està dissenyat per satisfer les necessitats dels compradors a granel i els propietaris de petites empreses, oferint-los estalvis significatius i avantatges exclusius.

Quines diferències hi ha entre Walmart Plus i Sam's Club Plus?

Tot i que ambdós programes ofereixen avantatges als seus membres, hi ha diferències notables entre Walmart Plus i Sam's Club Plus. Walmart Plus se centra a oferir comoditat i articles bàsics quotidians als seus clients, amb un fort èmfasi en les opcions de lliurament gratuït. D'altra banda, Sam's Club Plus s'adreça a compradors a granel i propietaris de petites empreses, oferint-los accés a una àmplia gamma de productes en quantitats més grans a preus rebaixats.

En conclusió, Walmart Plus i Sam's Club Plus poden compartir similituds amb els programes de membres que ofereix Walmart, però s'ofereixen a diferents necessitats dels clients. Walmart Plus pretén oferir comoditat i valor als compradors quotidians, mentre que Sam's Club Plus s'adreça als compradors a granel i als propietaris de petites empreses. Independentment del programa que trieu, tots dos ofereixen avantatges exclusius que poden millorar la vostra experiència de compra.