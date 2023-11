L'enviament gratuït de Walmart és superior a 35 dòlars?

L'entrega gratuïta de Walmart és superior a 35 dòlars?

En una època on la comoditat és clau, les compres en línia s'han fet cada cop més populars. Amb l'auge dels gegants del comerç electrònic com Amazon, Walmart també ha intensificat el seu joc per oferir als clients una experiència de compra en línia perfecta. Una de les funcions més atractives que ofereix Walmart és l'entrega gratuïta en comandes aptes de més de 35 dòlars. Però és realment gratuït? Fem una ullada més de prop.

Com funciona el lliurament gratuït de Walmart?

El servei de lliurament gratuït de Walmart s'aplica a comandes elegibles superiors a 35 dòlars. Això vol dir que si el total del vostre carretó supera els 35 dòlars abans d'impostos i taxes, podeu gaudir d'un lliurament gratuït a la vostra porta. És important tenir en compte que no tots els articles són aptes per a l'enviament gratuït, així que assegureu-vos de comprovar els detalls del producte abans de fer una compra.

Hi ha alguna excepció?

Tot i que Walmart s'esforça per oferir lliurament gratuït en tants articles com sigui possible, hi ha algunes excepcions. Alguns articles de gran mida o pesats poden comportar despeses d'enviament addicionals a causa de la seva mida o pes. A més, alguns productes peribles, com ara queviures, poden requerir un llindar de comanda mínim per poder rebre l'enviament gratuït. Sempre és una bona idea revisar els detalls del producte i els termes i condicions aplicables abans de finalitzar la compra.

Quins són els avantatges de l'enviament gratuït de Walmart?

El servei de lliurament gratuït de Walmart ofereix diversos avantatges als clients. En primer lloc, t'estalvia la molèstia d'anar físicament a una botiga i portar objectes pesats a casa. Amb només uns quants clics, podeu rebre les vostres compres directament a la vostra porta. En segon lloc, t'estalvia temps i energia, permetent-te centrar-te en altres tasques importants. Finalment, també us pot estalviar diners, ja que no haureu de gastar més en despeses de transport.

Val la pena el lliurament gratuït de Walmart?

Si val la pena el lliurament gratuït de Walmart, depèn de les vostres circumstàncies i preferències personals. Si compres amb freqüència a Walmart i sovint fas compres superiors a 35 dòlars, el servei de lliurament gratuït pot ser un gran valor afegit. Tanmateix, si poques vegades compres en línia o tendeix a fer compres més petites, pot ser que no sigui tan beneficiós per a tu.

En conclusió, el servei de lliurament gratuït de Walmart en comandes elegibles superiors a 35 dòlars pot ser una opció còmoda i rendible per a molts clients. És important revisar els termes i condicions, així com qualsevol excepció, per garantir una experiència de compra fluida. Per tant, la propera vegada que necessiteu queviures, articles per a la llar o altres articles, considereu aprofitar el servei de lliurament gratuït de Walmart.