Walmart és més gran que Amazon?

En el món dels gegants de la venda al detall destaquen dos noms: Walmart i Amazon. Les dues empreses han revolucionat la nostra manera de comprar, però pel que fa a la grandària, quina s'emporta la corona? Anem a aprofundir en els números i a veure qui surt al capdavant.

La batalla dels titans

Walmart, fundada el 1962 per Sam Walton, ha estat durant molt de temps una força dominant en la indústria minorista. Amb la seva àmplia xarxa de botigues físiques, l'empresa es va convertir ràpidament en un nom familiar. Tanmateix, en els darrers anys, Amazon s'ha convertit en un competidor formidable, interrompent el comerç minorista tradicional amb el seu mercat en línia i serveis innovadors.

La mida importa

En comparar la mida d'aquests gegants minoristes, és important tenir en compte diversos factors. Pel que fa als ingressos, Walmart encara manté el lideratge. El 2020, la companyia va registrar uns ingressos sorprenents de 559 milions de dòlars, convertint-se en el minorista més gran del món. Amazon, d'altra banda, va registrar ingressos de 386 milions de dòlars durant el mateix període.

Tanmateix, els ingressos per si sols no expliquen tota la història. La capitalització de mercat d'Amazon, que representa el valor total de les seves accions en circulació, va superar la de Walmart el 2015. A partir del 2021, la capitalització de mercat d'Amazon se situa al voltant dels 1.7 bilions de dòlars, mentre que la de Walmart és d'aproximadament 400 mil milions de dòlars. Això indica que els inversors perceben que Amazon té un major potencial de creixement i valor futur.

FAQ

P: Què són els ingressos?

Els ingressos es refereixen a la quantitat total de diners que una empresa genera amb les seves activitats comercials, com ara vendes de productes o serveis.

P: Què és la capitalització de mercat?

La capitalització de mercat, sovint anomenada capitalització de mercat, és el valor total de les accions en circulació d'una empresa. Es calcula multiplicant el preu actual de l'acció pel nombre d'accions en circulació.

P: Walmart té presència en línia?

Sí, Walmart ha fet inversions importants en les seves operacions de comerç electrònic per competir amb Amazon. L'empresa ofereix compres en línia i ha ampliat els seus serveis de lliurament i recollida.

P: Amazon té botigues físiques?

Tot i que Amazon va començar com un mercat en línia, també s'ha aventurat a la venda física. La companyia opera botigues Amazon Go, Amazon Books i va adquirir Whole Foods Market el 2017.

En Conclusió

Tot i que Walmart encara regeix en termes d'ingressos, la capitalització del mercat i el domini en línia d'Amazon indiquen el seu potencial de creixement futur. Ambdues empreses continuen innovant i adaptant-se al panorama canviant del comerç minorista, assegurant que la batalla per la supremacia del comerç minorista segueixi sent ferotge.