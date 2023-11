La vacuna Pfizer ja no està autoritzada als EUA?

En un desenvolupament recent, han circulat rumors a les plataformes de xarxes socials i en diversos fòrums en línia, que suggereixen que la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 ja no està autoritzada per al seu ús als Estats Units. Aquestes afirmacions han causat confusió i preocupació entre les persones que han rebut o tenen previst rebre la vacuna. Tanmateix, és important aclarir que aquests rumors són totalment falsos. La vacuna Pfizer continua totalment autoritzada i aprovada per al seu ús als EUA.

La vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 va rebre l'Autorització d'ús d'emergència (EUA) per part de l'Administració d'Aliments i Medicaments (FDA) dels EUA el desembre de 2020. Aquesta EUA permet la distribució i l'administració de la vacuna durant les emergències de salut pública, com ara les en curs. Pandèmia del covid-19. La vacuna Pfizer ha demostrat ser altament eficaç per prevenir la COVID-19 i s'ha sotmès a proves i avaluació rigoroses per garantir la seva seguretat i eficàcia.

FAQ:

P: Què és l'autorització d'ús d'emergència (EUA)?

R: L'EUA és un mecanisme regulador que permet a la FDA facilitar la disponibilitat i l'ús de productes mèdics, com ara vacunes, durant les emergències de salut pública. Assegura que els productes compleixen certs criteris de seguretat i eficàcia.

P: S'ha revocat o suspès la vacuna de Pfizer?

R: No, la vacuna Pfizer no s'ha revocat ni suspès. Encara està autoritzat per al seu ús als EUA i es continua administrant a persones que compleixen els requisits.

P: On van sorgir els rumors?

R: L'origen d'aquests rumors no està clar, però la desinformació es pot estendre fàcilment a les plataformes de xarxes socials i als fòrums en línia. És important confiar en fonts creïbles, com ara les agències de salut oficials del govern, per obtenir informació precisa.

P: M'hauria de preocupar la seguretat de la vacuna de Pfizer?

R: No, no hi ha motius de preocupació pel que fa a la seguretat de la vacuna de Pfizer. S'ha sotmès a proves i controls exhaustius per garantir la seva seguretat i eficàcia. La FDA i altres organismes reguladors continuen supervisant de prop el perfil de seguretat de la vacuna.

En conclusió, els rumors que suggereixen que la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 ja no està autoritzada als Estats Units són completament falsos. La vacuna continua totalment autoritzada i aprovada per al seu ús, i les persones haurien de confiar en fonts creïbles per obtenir informació precisa sobre les vacunes contra la COVID-19. La vacunació continua sent una eina crucial per combatre la pandèmia i protegir la salut pública.