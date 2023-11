La nova vacuna contra el teu és millor que l'antiga vacuna?

En els darrers anys, s'ha introduït al mercat una nova vacuna contra el teules, que ha provocat un debat entre professionals mèdics i pacients. La pregunta en la ment de tothom és si aquesta nova vacuna és realment superior a la seva predecessora. Aprofundim en els detalls i explorem les diferències clau entre els dos.

L'antiga vacuna contra la teula, coneguda com a Zostavax, s'utilitza des de l'any 2006. Va ser eficaç per reduir el risc de teules en un 51% i la neuràlgia postherpètica (una complicació dolorosa de les teules) en un 67%. Tanmateix, tenia algunes limitacions. Zostavax era una vacuna viva, és a dir, contenia una forma debilitada del virus. Això el va fer inadequat per a persones amb sistemes immunològics debilitats, com els que se sotmeten a tractament contra el càncer o els receptors de trasplantament d'òrgans.

Introduïu la nova vacuna contra la teula, Shingrix, que va ser aprovada per l'Administració d'Aliments i Medicaments dels EUA (FDA) el 2017. Shingrix compta amb una impressionant taxa d'eficàcia de més del 90% en la prevenció de la teula i la neuràlgia postherpètica. A diferència del seu predecessor, Shingrix és una vacuna no viva, la qual cosa la fa segura per a persones amb sistemes immunitaris compromesos.

FAQ:

P: Com funciona la nova vacuna contra el teules?

R: Shingrix és una vacuna recombinant, és a dir, només conté una proteïna específica del virus de la varicel·la-zoster. Aquesta proteïna estimula el sistema immunitari perquè produeixi una resposta forta contra el virus, prevenint el teules.

P: Qui hauria de rebre la nova vacuna contra el teules?

R: Els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) recomanen Shingrix per a adults de 50 anys o més, fins i tot si han rebut prèviament Zostavax.

P: Hi ha efectes secundaris?

R: Com qualsevol vacuna, Shingrix pot causar efectes secundaris lleus com ara dolor al lloc d'injecció, dolors musculars i fatiga. Aquests símptomes solen resoldre's en pocs dies i són un signe que el sistema immunitari està responent a la vacuna.

En conclusió, la nova vacuna contra les teules, Shingrix, sembla ser una millora significativa respecte a l'antiga vacuna, Zostavax. Amb la seva taxa d'eficàcia més alta i la seva composició no viva, Shingrix ofereix una opció més segura i eficaç per prevenir les teules i les seves complicacions. Si us trobeu dins del grup d'edat recomanat, consultar amb el vostre proveïdor d'atenció mèdica sobre la vacunació amb Shingrix és una decisió sàvia per protegir-vos d'aquesta malaltia dolorosa i potencialment debilitant.