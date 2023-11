Les teules noves són millor disparades que les antigues?

En els darrers anys, s'ha introduït una nova vacuna contra el teules, que ha provocat un debat entre professionals mèdics i pacients. El herpes zoster, també conegut com a herpes zoster, és una infecció viral dolorosa causada pel virus de la varicel·la-zoster, el mateix virus que causa la varicel·la. Afecta milions de persones a tot el món, especialment els majors de 50 anys. La introducció d'una nova vacuna ha plantejat preguntes sobre la seva efectivitat en comparació amb l'antiga.

L'antiga vacuna contra les teules, coneguda com a Zostavax, es va aprovar per primera vegada l'any 2006. Era una vacuna viva atenuada, és a dir, contenia una forma debilitada del virus. Tot i que va ser eficaç per reduir el risc de patir teules en un 51%, la seva eficàcia va disminuir amb el temps, donant lloc al desenvolupament d'una nova vacuna.

La nova vacuna contra les teules, anomenada Shingrix, va ser aprovada per la FDA el 2017. A diferència de Zostavax, Shingrix és una vacuna no viva, és a dir, no conté cap virus viu. En canvi, conté una proteïna que ajuda a augmentar la resposta del sistema immunitari al virus de la varicel·la-zóster. Els estudis han demostrat que Shingrix és més d'un 90% eficaç en la prevenció de les teules i les seves complicacions.

FAQ:

P: Qui hauria d'aconseguir la vacuna contra el teules?

R: Els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) recomanen que els adults de 50 anys o més s'hagin de vacunar contra el teu zóster, independentment de si han tingut abans.

P: Quantes dosis de la nova vacuna contra el teules són necessàries?

R: La nova vacuna contra la teula, Shingrix, s'administra en dues dosis. La segona dosi s'administra de 2 a 6 mesos després de la primera dosi.

P: Hi ha efectes secundaris de la nova vacuna contra el teules?

R: Com qualsevol vacuna, la nova vacuna contra el teules pot causar efectes secundaris. Els efectes secundaris més comuns inclouen dolor, enrogiment o inflor al lloc de la injecció, així com dolor muscular, fatiga i mal de cap. Aquests efectes secundaris solen ser lleus i desapareixen sols en pocs dies.

En conclusió, la nova vacuna contra el teu, Shingrix, ha demostrat ser més eficaç per prevenir el teu en comparació amb l'antiga vacuna, Zostavax. La seva formulació no viva i la seva alta eficàcia la converteixen en una opció preferida per a adults de 50 anys o més. No obstant això, sempre es recomana consultar amb un professional sanitari per determinar el millor curs d'acció basat en les condicions de salut individuals i la història clínica.