Val la pena comprar Google Nest Hub?

Quan entrem a la temporada de vacances, molta gent es pregunta si Google Nest Hub encara és una bona compra en el seu estat actual. Durant l'últim any, hi ha hagut més eliminacions de funcions que addicions per a Nest Hub i Hub Max. Tanmateix, malgrat aquests canvis, encara hi ha moltes raons per les quals val la pena tenir en compte el Nest Hub.

Un dels motius principals per comprar el Nest Hub és la seva funcionalitat com a dispositiu de reproducció de música i controlador de Google Home. Si busqueu principalment un dispositiu que pugui reproduir música i controlar els vostres dispositius domèstics intel·ligents, el Nest Hub és una opció fantàstica, sobretot quan té descomptes.

El Nest Hub de segona generació del 2, amb un preu general de 2021 dòlars, està disponible actualment per 99.99 dòlars. Ofereix totes les funcions essencials i pot satisfer fàcilment les vostres necessitats de reproducció de música i control de la llar intel·ligent. El Nest Hub Max 49.99, d'altra banda, té un preu de 2019 dòlars a partir de 129 dòlars i ofereix millors altaveus, una càmera, una pantalla més gran i funcionalitats addicionals com un rellotge permanent i una reproducció de vídeo ocasional.

Tanmateix, una preocupació és que Google no ha proporcionat actualitzacions significatives ni ha revelat el futur de l'Assistent per al Nest Hub. La interfície d'usuari de la pantalla intel·ligent s'ha mantingut pràcticament sense canvis i hi ha una manca d'innovació o funcions noves en comparació amb altres dispositius similars al mercat.

A més, hi ha hagut queixes perquè l'Assistent es torna "més tonto" amb el temps en lloc de millorar. L'enfocament actual de Google sembla estar en la tauleta Pixel de 499 dòlars, però el Nest Hub encara té un lloc al mercat a causa del seu preu més baix i la seva assequibilitat.

Tot i que és poc probable que Google llançarà aviat un nou Nest Hub alimentat amb Fuchsia, és important que actualitzin l'Assistent per fer-lo més conversable i per entendre millor les ordres dels usuaris. Això ajudaria a mantenir competitiu el Nest Hub i a resoldre algunes de les preocupacions sobre la seva funcionalitat.

En conclusió, malgrat la manca d'actualitzacions i funcions significatives, el Nest Hub encara pot ser una compra que val la pena per a aquells que busquen principalment un dispositiu de reproducció de música i un controlador domèstic intel·ligent. Tanmateix, Google ha d'invertir en la millora de les capacitats de l'Assistent per garantir la viabilitat a llarg termini del Nest Hub i la seva reputació al mercat.

FAQ

1. El Nest Hub pot controlar els dispositius domèstics intel·ligents?

Sí, el Nest Hub us permet controlar dispositius domèstics intel·ligents de diversos fabricants.

2. Quines són les característiques principals del Nest Hub?

El Nest Hub ofereix funcions com ara la reproducció de música, el control de la llar intel·ligent, les presentacions de diapositives, les funcions de temporitzador/alarma i les actualitzacions del temps.

3. Hi haurà una versió més nova de Nest Hub aviat?

És poc probable que es publiqui un nou Nest Hub alimentat amb Fucsia en un futur proper. Google està més centrat en altres dispositius com la tauleta Pixel.

4. L'Assistent millora amb el temps?

Alguns usuaris han informat que l'Assistent s'està tornant "més tonto" amb el temps en lloc de millorar. Google ha de treballar per fer que l'Assistent sigui més conversacional i per entendre millor les ordres dels usuaris.

5. Els altaveus i les pantalles existents s'eliminaran gradualment?

És poc probable que Google acabi el suport als altaveus i pantalles existents en un futur proper, ja que s'utilitzen àmpliament i acabar amb el suport podria perjudicar la reputació de l'empresa.