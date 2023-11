La vacuna contra la COVID ja no està aprovada per la FDA?

En les últimes setmanes, hi ha hagut un augment de la desinformació que circula a les plataformes de xarxes socials sobre l'estat d'aprovació de les vacunes contra la COVID-19. Una afirmació particular que ha guanyat força és que les vacunes ja no estan aprovades per la Food and Drug Administration (FDA) dels EUA. Tanmateix, és important separar la realitat de la ficció i entendre l'estat actual de les vacunes.

El procés d'aprovació de la FDA

La FDA és responsable d'avaluar i aprovar les vacunes per a ús públic als Estats Units. Abans que una vacuna pugui ser autoritzada, se sotmet a proves rigoroses en assaigs clínics per garantir la seva seguretat i eficàcia. Un cop revisades a fons les dades d'aquests assaigs, la FDA atorga l'autorització d'ús d'emergència (EUA) o l'aprovació completa.

Estat actual de les vacunes contra la COVID-19

A partir de setembre de 2021, les vacunes contra la COVID-19 autoritzades per a ús d'emergència als Estats Units són les vacunes Pfizer-BioNTech, Moderna i Johnson & Johnson. Aquestes vacunes s'han sotmès a proves exhaustives i s'ha demostrat que són segures i efectives per prevenir malalties greus, hospitalitzacions i morts causades per COVID-19.

Si bé les vacunes van rebre inicialment EUA, la vacuna Pfizer-BioNTech ha rebut recentment l'aprovació total de la FDA per a persones de 16 anys o més. Aquesta aprovació, concedida el 23 d'agost de 2021, es basa en dades exhaustives d'assaigs clínics i evidències del món real.

FAQ:

P: L'aprovació de la FDA vol dir que la vacuna ja no és segura?

R: No, l'aprovació de la FDA indica que la vacuna ha complert els rigorosos estàndards de seguretat i eficàcia de l'agència. Proporciona més seguretat sobre la seva eficàcia en la prevenció de la COVID-19.

P: Les altres vacunes encara estan autoritzades per a l'ús d'emergència?

R: Sí, les vacunes Moderna i Johnson & Johnson encara estan autoritzades per a l'ús d'emergència. Continuen sotmesos a una avaluació contínua per part de la FDA i altres organismes reguladors.

P: L'aprovació de la FDA canvia la distribució i la disponibilitat de la vacuna?

R: L'aprovació de la FDA pot animar més persones a vacunar-se. No obstant això, la distribució i la disponibilitat de les vacunes romanen sense canvis. Encara són àmpliament accessibles al públic.

En conclusió, l'afirmació que les vacunes contra la COVID-19 ja no estan aprovades per la FDA és falsa. La vacuna Pfizer-BioNTech ha rebut l'aprovació total, mentre que les vacunes Moderna i Johnson & Johnson encara estan autoritzades per a l'ús d'emergència. És crucial confiar en informació precisa de fonts de bona reputació i consultar professionals sanitaris per prendre decisions informades sobre la vacunació.