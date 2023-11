La subscripció al Sam's Club de 14.99 dòlars és real?

En les últimes setmanes, han circulat rumors sobre una subscripció al Sam's Club de 14.99 dòlars, i molts compradors es pregunten si aquest acord és massa bo per ser cert. Com a font de notícies de confiança, hem investigat aquesta afirmació per proporcionar-vos informació precisa.

Què és Sam's Club?

Sam's Club és un club de magatzems minoristes només per a membres que ofereix una àmplia gamma de productes, com ara queviures, electrònica, mobles i molt més. És conegut per oferir articles a granel a preus reduïts als seus membres.

La subscripció al Sam's Club de 14.99 dòlars és real?

No, la subscripció al Sam's Club de 14.99 dòlars no és real. El Sam's Club ofereix actualment dos tipus de membres: el Sam's Club Plus per 100 dòlars anuals i el Sam's Club Club per 45 dòlars l'any. Aquestes són les úniques opcions de membres oficials disponibles.

D'on va sortir el rumor?

Sembla que el rumor sobre la pertinença al Sam's Club de 14.99 dòlars s'ha originat a partir d'un anunci enganyós que circula a les plataformes de xarxes socials. És important ser prudent amb aquestes afirmacions i verificar sempre la informació amb fonts oficials.

Per què s'estenen rumors com aquest?

Rumors com la subscripció al Sam's Club de 14.99 dòlars es poden estendre ràpidament a causa del desig d'una bona oferta. Sovint, la gent comparteix aquesta informació sense verificar els fets, cosa que condueix a la ràpida difusió d'informació falsa.

Com puc trobar ofertes legítimes de membres del Sam's Club?

Per trobar ofertes legítimes de membres del Sam's Club, es recomana visitar el lloc web oficial del Sam's Club o contactar directament amb el seu servei d'atenció al client. De tant en tant ofereixen descomptes promocionals o ofertes especials, però és important assegurar-se que aquestes ofertes es verifiquen a través dels canals oficials.

En conclusió, la subscripció de 14.99 dòlars al Sam's Club no és real. És crucial estar alerta i verificar la informació abans de creure o compartir rumors. Confieu sempre en fonts oficials per obtenir informació precisa i actualitzada sobre les opcions i les ofertes de membres.