Els esternuts és un símptoma de Covid?

Enmig de la pandèmia de Covid-19 en curs, és fonamental mantenir-se informat sobre els diferents símptomes associats al virus. Els esternuts, un fet comú durant les estacions de fred i grip, han fet que molts es preguntin si també és un símptoma de la Covid-19. Aprofundim en aquesta pregunta i donem una mica de llum al tema.

Quins són els símptomes habituals de la Covid-19?

Abans d'abordar la consulta sobre els esternuts, és important entendre els símptomes típics de la Covid-19. Els signes més freqüents inclouen febre, tos, dificultat per respirar, fatiga, dolors musculars o corporals, mal de coll, pèrdua del gust o de l'olfacte, mal de cap i congestió o secreció nasal. Aquests símptomes solen aparèixer entre 2 i 14 dies després de l'exposició al virus.

Els esternuts poden ser un símptoma de la Covid-19?

Tot i que els esternuts és un símptoma associat habitualment a malalties respiratòries, com ara el refredat comú o les al·lèrgies, normalment no es considera un símptoma principal de la Covid-19. Els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) no enumeren els esternuts com a símptoma principal del virus. Tanmateix, és important tenir en compte que els símptomes de la Covid-19 poden variar d'una persona a una altra i que algunes persones poden experimentar esternuts com a part del seu perfil general de símptomes.

Per què els esternuts no es considera un símptoma primari?

Els esternuts són causats principalment per la irritació o la inflamació de les fosses nasals, que s'associa habitualment amb al·lèrgies o refredat comú. La Covid-19 afecta principalment el sistema respiratori, provocant símptomes com tos i dificultat per respirar. Els esternuts no són un símptoma respiratori típic del virus, per això no es considera un indicador primari.

Què he de fer si experimento esternuts juntament amb altres símptomes?

Si experimenteu esternuts juntament amb altres símptomes habitualment associats a la Covid-19, és recomanable consultar amb un professional sanitari. Podran avaluar els vostres símptomes, proporcionar orientació i recomanar les proves adequades si cal. És important recordar que les proves de Covid-19 són la forma més fiable de confirmar o descartar una infecció.

En conclusió, tot i que esternudar no es considera un símptoma principal de la Covid-19, sempre és essencial estar alerta i estar al corrent de qualsevol canvi en la vostra salut. Si experimenteu algun símptoma associat al virus, el millor és buscar assessorament mèdic i seguir les pautes recomanades per protegir-vos i protegir els altres d'una possible transmissió.

Definicions:

– Covid-19: La malaltia del coronavirus 2019, causada per la síndrome respiratòria aguda severa coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

– Símptomes: característiques físiques o mentals que indiquen la presència d'una determinada condició o malaltia.

– Refredat: una infecció viral lleu del nas i la gola, que provoca esternuts, tos i congestió.

– Al·lèrgies: una resposta immune anormal a substàncies (al·lèrgens) que normalment són inofensives per a la majoria de les persones.

- Aparell respiratori: òrgans i teixits implicats en la respiració, inclosos els pulmons, les vies respiratòries i les vies nasals.

– Professional sanitari: Persona amb formació que ofereix atenció mèdica i assessorament als pacients.