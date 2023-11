Sam és propietat de Walmart?

Al món de la venda al detall, sovint hi ha connexions i propietats que poden resultar confuses per al consumidor mitjà. Una d'aquestes preguntes que sorgeix sovint és si Sam's Club és propietat de Walmart. Per aclarir qualsevol confusió, aprofundim en la relació entre aquests dos gegants minoristes.

La connexió:

Sí, Sam's Club és propietat de Walmart. De fet, Sam's Club és una filial de Walmart Inc., el que significa que Walmart és l'empresa matriu i té la majoria de les accions de Sam's Club. Aquesta connexió està vigent des de 1983, quan Walmart va adquirir la cadena de clubs de magatzems.

Què és Sam's Club?

Sam's Club és un club de magatzems minoristes basat en membres que ofereix una àmplia gamma de productes a preus reduïts. Funciona amb un model similar a altres clubs de magatzems, proporcionant grans quantitats d'articles als seus membres. Amb ubicacions als Estats Units i internacionalment, Sam's Club s'ha convertit en una destinació de compres popular tant per a particulars com per a empreses.

FAQ:

1. Sam's Club i Walmart són la mateixa botiga?

Tot i que Sam's Club i Walmart són propietat de la mateixa empresa matriu, són entitats separades. El Sam's Club funciona com un club de magatzems, atenent als membres que paguen una quota anual per accedir als seus productes i serveis. Walmart, en canvi, és una botiga minorista tradicional oberta al públic en general.

2. Puc utilitzar la meva subscripció a Walmart al Sam's Club?

No, no podeu utilitzar la vostra subscripció a Walmart al Sam's Club. Els dos minoristes tenen programes d'afiliació separats i una pertinença a un no us permet accedir a l'altre. Tanmateix, Walmart ofereix els seus propis avantatges i descomptes als seus clients.

3. Els productes i els preus són els mateixos a Sam's Club i Walmart?

Tot i que hi pot haver alguna superposició en els productes oferts per Sam's Club i Walmart, el preu i la selecció poden variar. Sam's Club se centra a oferir quantitats a granel i preus amb descompte als seus membres, mentre que Walmart ofereix una gamma més àmplia de productes a preus minoristes habituals.

En conclusió, Sam's Club és propietat de Walmart. Tot i que són entitats separades, la seva connexió permet compartir recursos i beneficis. Tant si preferiu l'experiència del club de magatzem de Sam's Club com la comoditat de Walmart, tots dos minoristes ofereixen una varietat de productes per satisfer les necessitats dels seus clients.