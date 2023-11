El Sam's Club és propietat de Walmart?

Al món de la venda al detall, hi ha pocs noms tan destacats com Walmart. El gegant del comerç minorista s'ha convertit en sinònim de preus assequibles i d'una àmplia gamma de productes. Però què passa amb el Sam's Club? És propietat de Walmart? Submergem-nos en els detalls.

La propietat:

Sí, Sam's Club és propietat de Walmart. De fet, és una filial del gigante minorista. Sam's Club va ser fundat l'any 1983 per Sam Walton, el mateix empresari visionari que va fundar Walmart. Amb els anys, Sam's Club s'ha convertit en un popular club de magatzems només per a membres, que ofereix productes a granel i ofertes exclusives als seus membres.

Què és Sam's Club?

Sam's Club és un club de magatzems basat en membres que ofereix una gran varietat de productes, com ara queviures, electrònica, mobles i molt més. Funciona amb un model similar a altres clubs de magatzems, com Costco. Els socis paguen una quota anual per accedir al Sam's Club i als seus preus amb descompte. El club pretén oferir als seus socis productes de qualitat a preus competitius, fent-lo una opció atractiva tant per a particulars com per a empreses.

FAQ:

1. És necessària una subscripció per comprar al Sam's Club?

Sí, cal una subscripció per comprar al Sam's Club. Tanmateix, els no socis encara poden comprar a les ubicacions del Sam's Club pagant una petita quota de servei.

2. Puc utilitzar la meva subscripció a Walmart al Sam's Club?

No, Walmart i Sam's Club tenen programes de membres separats. Una subscripció a Walmart no dóna accés al Sam's Club, i viceversa.

3. Els preus del Sam's Club són inferiors als de Walmart?

Sam's Club i Walmart operen amb diferents models de preus. Tot i que tots dos ofereixen preus competitius, Sam's Club se centra en compres a granel i ofertes exclusives per als seus membres.

En conclusió, Sam's Club és propietat de Walmart. Com a club de magatzems basat en membres, Sam's Club ofereix una àmplia gamma de productes a preus competitius. Per tant, si busqueu una finestreta única per a totes les vostres necessitats de compres a granel, Sam's Club pot ser el lloc per a vosaltres.