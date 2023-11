Ja no està autoritzada la vacuna Pfizer COVID?

Ja no està autoritzada la vacuna Pfizer contra la COVID-XNUMX?

En una recent onada de desinformació que circula a les plataformes de xarxes socials, han sorgit afirmacions que suggereixen que la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 ja no està autoritzada per al seu ús. Aquests rumors han causat confusió i preocupació entre les persones que han rebut o tenen previst rebre la vacuna. Tanmateix, és important aclarir que aquestes afirmacions són totalment falses.

La vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19, desenvolupada per Pfizer en col·laboració amb BioNTech, continua autoritzada per a l'ús d'emergència per diversos organismes reguladors d'arreu del món, inclosa la Food and Drug Administration (FDA), l'Agència Europea de Medicaments (EMA) i el World Organització de la Salut (OMS). Aquestes organitzacions han revisat a fons les dades de seguretat i eficàcia de la vacuna abans d'atorgar l'autorització.

La confusió pot haver sorgit a causa de l'expiració de l'autorització d'ús d'emergència (EUA) de la vacuna Pfizer-BioNTech als Estats Units. Tanmateix, és crucial tenir en compte que la caducitat de l'EUA no significa que la vacuna ja no estigui autoritzada. En canvi, significa que la vacuna ha passat d'un estat d'ús d'emergència a un estat d'aprovació total.

FAQ:

P: Què vol dir l'autorització d'ús d'emergència?

R: L'autorització d'ús d'emergència és un mecanisme regulador que permet l'ús de productes mèdics, com ara vacunes, durant les emergències de salut pública. Assegura que els tractaments que poden salvar vides poden estar disponibles ràpidament, fins i tot abans de completar tots els requisits reglamentaris tradicionals.

P: S'ha aprovat completament la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19?

R: Sí, la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 ha rebut l'aprovació total de diversos organismes reguladors, incloses la FDA, l'EMA i l'OMS. S'ha sotmès a proves i avaluació rigoroses per garantir la seva seguretat i eficàcia.

P: La vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 encara és efectiva?

R: Sí, la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 ha demostrat ser altament eficaç per prevenir la infecció per COVID-19, les malalties greus i l'hospitalització. Nombrosos estudis i dades del món real han demostrat constantment la seva eficàcia.

En conclusió, les afirmacions que suggereixen que la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 ja no està autoritzada són completament falses. La vacuna continua autoritzada per a l'ús d'emergència i ha rebut l'aprovació total dels organismes reguladors de tot el món. És fonamental confiar en informació precisa de fonts fiables i consultar els professionals de la salut per a qualsevol dubte o pregunta sobre les vacunes contra la COVID-19.