Moderna ja no està autoritzada?

Els rumors recents que circulen a les xarxes socials han suscitat preocupacions sobre l'estat d'autorització de la vacuna Moderna COVID-19. En resposta a aquestes reclamacions, pretenem proporcionar informació precisa i aclarir qualsevol confusió al voltant de l'assumpte.

Estat d'autorització

Contràriament als rumors, la vacuna Moderna encara està autoritzada per a l'ús d'emergència per diversos organismes reguladors, com ara la Food and Drug Administration (FDA), l'Agència Europea de Medicaments (EMA) i l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Aquestes organitzacions han revisat a fons les dades de seguretat i eficàcia de la vacuna abans d'atorgar l'autorització.

És important tenir en compte que l'autorització no implica una aprovació permanent. L'autorització d'ús d'emergència permet distribuir i administrar vacunes durant les emergències de salut pública, com la pandèmia COVID-19 en curs. L'estat de l'autorització es revisa i s'actualitza periòdicament en funció de noves dades i evidències emergents.

Eficàcia i seguretat

La vacuna Moderna ha demostrat una gran eficàcia en la prevenció de la infecció per COVID-19. Els assaigs clínics han demostrat que és aproximadament un 94% d'efectivitat per prevenir la COVID-19 simptomàtica, amb una eficàcia encara més gran contra els casos greus de la malaltia. També s'ha demostrat que la vacuna és segura, amb només efectes secundaris lleus i temporals reportats en la majoria dels receptors.

FAQ

P: Què vol dir "autorització"?

R: L'autorització fa referència a l'aprovació atorgada pels organismes reguladors per permetre la distribució i l'administració d'una vacuna durant una emergència de salut pública. Es basa en una avaluació exhaustiva de les dades de seguretat i eficàcia.

P: Pot canviar l'estat de l'autorització?

R: Sí, l'estat de l'autorització es revisa i s'actualitza periòdicament a partir de dades noves i evidències emergents. Es pot modificar o revocar si cal.

P: Encara està autoritzada la vacuna Moderna?

R: Sí, la vacuna Moderna encara està autoritzada per a l'ús d'emergència pels organismes reguladors com la FDA, l'EMA i l'OMS.

P: La vacuna Moderna és efectiva i segura?

R: Sí, la vacuna Moderna ha demostrat una gran eficàcia en la prevenció de la infecció per COVID-19 i s'ha demostrat que és segura amb només efectes secundaris lleus i temporals reportats.

És crucial confiar en informació precisa de fonts fiables quan es tracta de qüestions de salut pública. La desinformació pot provocar pànic i confusió innecessaris. Estigueu tranquils, la vacuna Moderna continua autoritzada i continua tenint un paper vital en la lluita contra la pandèmia de la COVID-19.