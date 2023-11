By

És millor forçar la sortida o desactivar una aplicació?

Al món dels telèfons intel·ligents i tauletes, sovint ens trobem davant de la decisió de forçar la sortida o desactivar una aplicació. Les dues opcions tenen els seus mèrits, però quina és realment millor? Aprofundim en aquest debat i explorem els pros i els contres de cada enfocament.

Força la sortida d'una aplicació:

Quan forceu la sortida d'una aplicació, bàsicament la tanqueu completament. Això significa que l'aplicació deixa d'executar-se en segon pla i tots els seus processos s'acaben. La sortida forçada es pot fer fent lliscar l'aplicació fora de la pantalla de multitasca o utilitzant la configuració del dispositiu.

Els defensors de l'abandonament per força argumenten que pot ajudar a conservar la vida útil de la bateria i alliberar recursos valuosos del sistema. Si tanqueu les aplicacions innecessàries, podeu millorar potencialment el rendiment general del vostre dispositiu. A més, la sortida forçada pot ser útil quan una aplicació no respon o es bloqueja.

Tanmateix, és important tenir en compte que sortir forçat d'una aplicació pot tenir els seus inconvenients. És possible que algunes aplicacions, especialment aquelles que depenen de processos en segon pla, s'hagin d'executar contínuament per proporcionar notificacions o realitzar determinades tasques. Forçar la sortida d'aquestes aplicacions pot interrompre la seva funcionalitat i impedir que funcionin com s'ha previst.

Desactivació d'una aplicació:

Desactivar una aplicació, en canvi, implica desactivar-la sense eliminar-la completament del dispositiu. Aquesta opció normalment està disponible per a aplicacions del sistema preinstal·lades o aplicacions que hàgiu baixat. Desactivar una aplicació impedeix que s'executi en segon pla, que utilitzi els recursos del sistema o que aparegui al calaix d'aplicacions.

Un dels principals avantatges de desactivar una aplicació és que us permet recuperar espai d'emmagatzematge al vostre dispositiu. Si teniu aplicacions que utilitzeu poques vegades o que s'han instal·lat prèviament i no us interessen, desactivar-les pot ajudar a desordenar el vostre dispositiu i, potencialment, millorar-ne el rendiment.

Tanmateix, desactivar una aplicació pot no ser sempre la millor solució. Algunes aplicacions desactivades encara poden consumir una petita quantitat d'espai d'emmagatzematge i la desactivació de determinades aplicacions del sistema pot provocar problemes de compatibilitat o impedir que altres aplicacions funcionin correctament.

FAQ:

P: Pot forçar la sortida d'una aplicació danyar el meu dispositiu?

R: La sortida forçada d'una aplicació és generalment segura i no causarà cap dany al vostre dispositiu. Tanmateix, és important tenir en compte que forçar la sortida de les aplicacions de manera excessiva pot afectar la durada de la bateria i interrompre els processos en segon pla.

P: La desactivació d'una aplicació l'eliminarà del meu dispositiu?

R: La desactivació d'una aplicació no l'elimina completament del dispositiu. Simplement desactiva l'aplicació i evita que s'executi en segon pla o que aparegui al calaix d'aplicacions. L'aplicació es pot tornar a habilitar en qualsevol moment.

En conclusió, la decisió de forçar la sortida o desactivació d'una aplicació depèn de les vostres necessitats i circumstàncies específiques. Si una aplicació està causant problemes o esgotant els recursos del vostre dispositiu, la sortida forçada pot ser una opció viable. D'altra banda, desactivar una aplicació pot ajudar a desordenar el dispositiu i alliberar espai d'emmagatzematge. Considereu els avantatges i els contres de cada enfocament abans de prendre una decisió que s'adapti a les vostres preferències i a l'ús del dispositiu.