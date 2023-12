Quarta ronda de pagaments d'impacte econòmic desemborsats a milions de nord-americans

L'IRS ha distribuït recentment la quarta ronda de pagaments d'impacte econòmic a milions d'individus elegibles als Estats Units. Aquests pagaments, que sumen més de 36 milions de dòlars, tenen com a objectiu proporcionar suport financer a les famílies durant la pandèmia de COVID-19 en curs.

Dels 25 milions de pagaments emesos, aproximadament 19 milions es van enviar a beneficiaris de prestacions de jubilació de la Seguretat Social, SSDI o supervivents. A més, es van fer més d'un milió de pagaments d'estímul als que rebien SSI, mentre que aproximadament 85,000 pagaments es van proporcionar als destinataris de la Junta de Jubilació del Ferrocarril.

Dels pagaments totals, aproximadament 24 milions es van enviar mitjançant dipòsits directes, i els gairebé 1 milió de persones restants van rebre xecs en paper. L'IRS i el Tresor han estat treballant amb diligència per accelerar el procés de distribució i garantir que els beneficiaris elegibles rebin els seus xecs d'estímul de manera oportuna.

És important tenir en compte que la disponibilitat d'aquests controls d'estímul es basa únicament en els anuncis oficials del govern. Tot i que hi ha hagut especulacions sobre futurs pagaments d'estímul, inclosos els possibles xecs de 1400 dòlars per a la gent gran, en aquest moment no s'ha fet cap confirmació oficial. Per tant, les persones haurien d'abstenir-se de confiar en fonts no verificades i, en canvi, recórrer als llocs web oficials del govern per obtenir informació precisa.

A més, és crucial que les persones entenguin els criteris d'elegibilitat per a aquests controls d'estímul. Els llindars d'ingressos, els estats de presentació i el nombre de dependents tenen un paper important a l'hora de determinar la quantitat del pagament d'estímul que es pot rebre. És aconsellable consultar la pàgina web oficial de la Casa Blanca per obtenir informació detallada sobre cada aspecte del Pla de rescat americà.

En conclusió, l'IRS ha desemborsat amb èxit la quarta ronda de pagaments d'impacte econòmic a milions de nord-americans. Tot i que hi pot haver discussions en curs sobre noves mesures d'estímul, és essencial confiar en les fonts oficials del govern per obtenir informació precisa i fiable.