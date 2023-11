iQOO 12: el primer telèfon intel·ligent de l'Índia amb el chipset Snapdragon 8 Gen 3

El tan esperat iQOO 12 s'està preparant per al seu llançament a l'Índia el 12 de desembre. Com a successor de l'iQOO 11, aquest telèfon intel·ligent està preparat per revolucionar el mercat indi com el primer dispositiu que inclou el potent chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Amb el seu llançament recent a la Xina, l'iQOO 12 ja ha captat l'atenció dels entusiastes de la tecnologia. Amb una impressionant pantalla de 6.78 polzades, el telèfon ofereix imatges nítides amb una resolució impressionant de 1,260 × 2,800 píxels. Amb una freqüència de refresc suau de 144 Hz i suport HDR10+, els usuaris poden esperar una experiència de visualització millorada.

La configuració de la càmera de l'iQOO 12 és impressionant. Amb una càmera principal de 50 megapíxels, una lent teleobjectiu de 64 megapíxels amb capacitats de zoom digital de 100x i una lent ultra gran angular de 50 megapíxels, els usuaris poden capturar tots els detalls complexos amb precisió. A més, el telèfon està equipat amb una càmera frontal de 16 megapíxels per fer selfies i videotrucades impressionants.

Pel que fa a l'emmagatzematge, l'iQOO 12 ofereix un espai d'emmagatzematge d'1 TB increïble, que permet als usuaris emmagatzemar totes les seves dades sense cap restricció. Les opcions de connectivitat i els sensors estan a l'alçada del model iQOO 12 Pro de gamma alta, garantint un ús i una comoditat perfectes. El telèfon també inclou un sensor d'empremtes digitals a la pantalla i és compatible amb el desbloqueig facial per a més seguretat.

Per estar al dia amb les demandes dels usuaris moderns, l'iQOO 12 està equipat amb una bateria robusta de 5,000 mAh. A més, admet una càrrega súper ràpida de 120 W, que permet als usuaris carregar el telèfon en molt poc temps.

Pel que fa als preus, l'iQOO 12 ofereix diferents configuracions. El model base, amb 12 GB de RAM i 256 GB d'emmagatzematge, comença a un preu de 3,999 CNY (aproximadament 45,000 Rs.). La versió d'emmagatzematge de 16 GB de RAM + 512 GB té un preu de 4,299 CNY (al voltant de 50,000 rupies) i la variant d'emmagatzematge de 16 GB de RAM + 1 TB costarà 4,699 CNY (aproximadament 53,000 rupies). El telèfon estarà disponible per a comandes anticipades a la Xina, amb vendes a partir del 14 de novembre.

Prepareu-vos perquè la sèrie iQOO 12 farà la seva gran entrada al mercat indi el 12 de desembre. Prepareu-vos per experimentar la potència i la innovació del chipset Snapdragon 8 Gen 3 a l'Índia per primera vegada.

FAQ:

P: Quin conjunt de xips inclou l'iQOO 12?

R: L'iQOO 12 és el primer telèfon intel·ligent de l'Índia que inclou el chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

P: Quin és el preu de l'iQOO 12?

R: El preu de l'iQOO 12 comença a partir de 3,999 CNY (aproximadament 45,000 Rs.) per al model base amb 12 GB de RAM i 256 GB d'emmagatzematge.

P: L'iQOO 12 és compatible amb la càrrega ràpida?

R: Sí, l'iQOO 12 admet una càrrega súper ràpida de 120 W.

P: Quan es llançarà l'iQOO 12 a l'Índia?

R: L'iQOO 12 està previst que es llançarà a l'Índia el 12 de desembre.