Vivo iQOO 12 Pro vs Vivo X100 Pro: un xoc de vaixells insígnia

La batalla per la supremacia sota la línia vivo continua amb el llançament de l'iQOO 12 Pro i el Vivo X100 Pro. Tots dos telèfons són models emblemàtics de les seves respectives marques, que presenten tecnologia d'avantguarda i característiques impressionants. En aquest article, aprofundirem en una comparació detallada d'aquests dos dispositius en diversos aspectes, com ara el disseny, la pantalla, el rendiment, les capacitats de la càmera, la durada de la bateria i el valor general. Al final d'aquesta comparació, tindreu una comprensió clara de quin dispositiu s'adapta millor a les vostres necessitats.

Disseny: l'iQOO 12 Pro té un disseny elegant i modern, que desprèn elegància i durabilitat. D'altra banda, el Vivo X100 Pro impressiona pel seu perfil prim i la seva sòlida qualitat de construcció.

Pantalla: l'iQOO 12 Pro ofereix una impressionant pantalla AMOLED de 6.78 polzades amb una resolució Quad HD+ de 1440 x 3200 píxels, que ofereix imatges nítides i vibrants. El Vivo X100 Pro s'acosta amb la seva pantalla AMOLED de 6.78 polzades i una resolució Full HD+ de 1260 x 2800 píxels, que ofereix colors rics i una experiència de visualització immersiva.

Rendiment: equipat amb el chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, l'iQOO 12 Pro és una potència de rendiment, optimitzat per a aplicacions multitasca i exigents. El Vivo X100 Pro inclou el chipset MediaTek Dimensity 9300, que ofereix un rendiment robust per a un funcionament fluid en diverses tasques.

Càmera: l'iQOO 12 Pro compta amb una configuració de càmera triple, que inclou un sensor principal de 50 MP, un sensor secundari de 64 MP i un altre sensor de 50 MP. Aquesta configuració ofereix versatilitat en fotografia i funciona excepcionalment bé en diferents condicions d'il·luminació. El Vivo X100 Pro compta amb una configuració de càmera triple de 50 MP amb un sensor principal destacat conegut per les seves capacitats amb poca llum, tant per a fotògrafs professionals com per a fotògrafs casuals.

Bateria: amb una bateria de 5100 mAh i una càrrega ràpida de 120 W, l'iQOO 12 Pro garanteix temps de càrrega ràpids i una llarga durada de la bateria. El Vivo X100 Pro ve amb una bateria més gran, ja sigui de 5260 mAh o 5400 mAh, i admet una càrrega ràpida de 100 W, proporcionant un avantatge en termes de durada de la bateria.

Preu: tot i que els preus exactes poden variar segons la regió i el minorista, tots dos telèfons es situen al segment premium del mercat. L'iQOO 12 Pro ofereix una opció més assequible, a partir d'uns 650 € o 750 dòlars a nivell mundial, mentre que el Vivo X100 Pro comença al mateix preu però a la Xina.

En conclusió, l'iQOO 12 Pro i el Vivo X100 Pro són tots dos telèfons intel·ligents excepcionals, cadascun amb els seus punts forts únics. L'iQOO 12 Pro brilla en qualitat de pantalla i càrrega ràpida, mentre que el Vivo X100 Pro destaca per la seva bateria més gran i un rendiment impressionant de la càmera. En definitiva, l'elecció entre les dues dependrà de les prioritats i preferències de l'usuari.