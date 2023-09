Apple llançarà l'iPhone 15 amb actualitzacions i preus augmentats

Apple llançarà dimarts el seu darrer telèfon intel·ligent, l'iPhone 15. Els analistes prediuen que el nou model inclourà diverses actualitzacions, però també un augment dels preus per a determinades versions. A més de l'iPhone 15, Apple també presenta noves versions de l'Apple Watch i els AirPods.

Segons els informes, l'iPhone 15 comptarà amb una càmera millorada i un port de càrrega USB-C. Tot i que els preus de l'iPhone 15 i l'iPhone 15 Plus estàndard es mantindran sense canvis, s'espera que els models de gamma alta, l'iPhone 15 Pro i l'iPhone 15 Pro Max, vegin un augment significatiu del preu. L'iPhone 15 Pro podria veure un augment de preu de fins a 100 dòlars, cosa que elevarà el seu preu total a 1,099 dòlars, mentre que l'iPhone 15 Pro Max pot veure un salt de fins a 200 dòlars, arribant a un preu de 1,299 dòlars.

Les versions més cares de l'iPhone 15 oferiran un emmagatzematge ampliat, una durada de la bateria més llarga, velocitats de transferència de dades més ràpides i marcs de titani. Apple espera impulsar els consumidors cap a aquestes opcions més cares. Els models Pro també funcionaran amb el nou processador de chipset A17 Bionic.

Totes les versions de l'iPhone 15 inclouran un port de càrrega USB-C, proporcionant flexibilitat als consumidors que prefereixen carregadors que no siguin d'Apple. Una altra característica nova és l'illa dinàmica, una secció a la part superior de la pantalla que ofereix alertes o actualitzacions de progrés.

El CEO d'Apple, Tim Cook, ha afirmat que l'iPhone s'ha convertit en una part integral de la vida de les persones, ja que emmagatzema informació important com ara dades bancàries i de salut i s'utilitza per fer pagaments. Malgrat això, Apple s'ha enfrontat a una caiguda prolongada de les vendes d'iPhone, tal com es veu a l'informe de guanys recent on els ingressos de l'iPhone van caure un 2.4% en comparació amb el mateix període de l'any anterior.

L'anunci de l'iPhone 15 tindrà lloc dimarts a les 1:22 ET i es pot veure en línia al lloc web d'Apple. S'espera que el nou iPhone surti a la venda al voltant del XNUMX de setembre.

