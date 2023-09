L'emoció augmenta a mesura que Apple es prepara per llançar l'iPhone 15

Hi ha una sensació d'anticipació mentre Apple es prepara per llançar el seu darrer iPhone, que arribarà a determinats mercats el 22 de setembre de 2023. L'opció de reservar el dispositiu estarà disponible a partir de l'esdeveniment de llançament d'Apple el 12 de setembre. L'iPhone S'espera que 15 aporti diverses funcions noves, com ara una càmera renovada, un port de càrrega diferent i un disseny més lleuger. Apple pretén aprofitar l'èxit de les generacions anteriors amb aquestes millores.

Amb un preu d'entre 999 dòlars per a l'edició estàndard i 2,100 dòlars per a l'iPhone 15 Ultra, que compta amb una durabilitat millorada, l'iPhone 15 ja ha generat un rebombori important al mercat. Per a aquells que vulguin posar-se a les mans de l'últim dispositiu, l'espera no és llarga, ja que es llançarà a mercats com els EUA, el Regne Unit i l'Índia el 22 de setembre.

Per assegurar una comanda anticipada, les comandes anticipades de l'iPhone 15 es poden fer immediatament després de l'esdeveniment de llançament d'Apple. Simplement visiteu el lloc web d'Apple i seguiu les instruccions proporcionades. Tingueu en compte que el dispositiu trigarà 10 dies addicionals a arribar.

L'iPhone 15 Ultra lidera el grup pel que fa a especificacions. Compta amb una pantalla tàctil OLED de 6.1 polzades, un processador A17 Bionic Chip i opcions per a 6 GB o 8 GB de RAM. El dispositiu també ofereix una part posterior metàl·lica, una càmera de focus de 48 MP, una càmera frontal de 13 MP i opcions d'emmagatzematge que van des de 128 GB fins a 2 TB. Amb una bateria de 3500 mAh, capacitat de càrrega ràpida i que funciona amb iOS, l'iPhone 15 Ultra ofereix tecnologia avançada als usuaris. A més, admet capacitats de doble SIM (Sim + eSIM) i càrrega sense fil.

El tema d'Apple per a l'esdeveniment d'enguany, anomenat "Wonderlust", suggereix un enfocament a millorar la connectivitat dels usuaris, especialment en ubicacions remotes. Aquest tema indica que Apple pretén millorar la comoditat i la usabilitat de l'iPhone 15 per a persones que viatgen per tot el món o en zones amb una cobertura de xarxa limitada. El dispositiu està dissenyat per suportar diverses condicions meteorològiques i millorar la connectivitat per satèl·lit, reduint la dependència dels senyals convencionals.

Amb el seu llançament imminent i les seves funcions prometedores, l'iPhone 15 està a punt de ser un altre èxit per a Apple. Els clients esperen impacients l'oportunitat d'experimentar els últims avenços en tecnologia mòbil.

Fonts:

- Detalls i especificacions de l'esdeveniment de llançament d'Apple proporcionats per Apple.

– Vídeo font: “Apple – iPhone 15: Trailer oficial [HD]” d'Apple, a través de YouTube.