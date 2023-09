Apple anuncia els preus i la disponibilitat de l'iPhone 15

Apple ha revelat el preu i la disponibilitat dels seus nous models d'iPhone 15. L'iPhone 15 Pro Max començarà a 1,199 dòlars als EUA amb 256 GB d'emmagatzematge, mentre que l'iPhone 15 Pro més petit començarà a 999 dòlars amb 128 GB d'emmagatzematge. La configuració de 128 GB per a l'iPhone 14 Pro Max ja no estarà disponible per a la compra.

Tots els nous models d'iPhone 15 estaran disponibles per a la comanda a partir del divendres 15 de setembre i es llançaran el divendres 22 de setembre a més de 40 països i regions.

A més de la informació de preus i disponibilitat, hi ha rumors que l'iPhone 15 Pro podria ser fins a un 10 per cent més lleuger que l'iPhone 14 Pro a causa d'un nou marc mitjà fet de titani de grau 5. MacRumors ha obtingut les dimensions exactes dels models d'iPhone 15.

L'esdeveniment d'Apple està programat per al dimarts 12 de setembre a les 10 del matí, hora del Pacífic. L'esdeveniment es retransmetrà en directe a YouTube i al lloc web d'Apple. Els aficionats als telèfons més petits poden estar decebuts, ja que els rumors suggereixen que l'iPhone Mini es podria suspendre després dels seus tres anys de funcionament.

S'ha informat que el personal minorista d'Apple està sent entrenat per informar els clients sobre el canvi als accessoris de càrrega USB-C per a la sèrie iPhone 15. Es advertirà als clients que els cables de càrrega Lightning existents no seran compatibles amb els nous dispositius.

Amb l'anunci de preus i disponibilitat, els fans d'Apple ja poden preparar-se per demanar els seus nous models d'iPhone 15 i experimentar les últimes funcions i millores que ofereixen els telèfons intel·ligents emblemàtics d'Apple.

Definicions:

– iPhone 15: la darrera sèrie de telèfons intel·ligents llançada per Apple.

– iPhone 15 Pro Max: el model més gran i avançat de la sèrie iPhone 15.

– iPhone 15 Pro: el model més petit i assequible de la sèrie iPhone 15.

– Titani de grau 5: un tipus d'aliatge de titani conegut per la seva resistència i propietats lleugeres.

