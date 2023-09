Apple presenta l'iPhone 15 Pro amb xip A17 Pro: rendiment més ràpid i capacitat de traçat de raigs

By

Apple ha presentat l'última incorporació a la seva línia d'iPhone, l'iPhone 15 Pro, que inclou el potent xip A17 Pro. Aquest nou xip d'Apple Silicon es fabrica mitjançant un procés d'avantguarda de 3 nanòmetres i compta amb un impressionant 19 milions de transistors. El xip A17 Pro no només ofereix un augment del 10% en el rendiment dels nuclis d'alt rendiment, sinó que també mostra una millora notable del 20% en el rendiment de la GPU. Amb aquestes millores, l'iPhone 15 Pro està preparat per mantenir la seva posició com el telèfon intel·ligent més ràpid del mercat.

Un dels aspectes més destacats del xip A17 Pro és la seva capacitat de suportar el traçat de raigs accelerat per maquinari, una característica que abans només estava disponible en consoles de jocs i ordinadors de gamma alta. Amb aquesta tecnologia, l'iPhone 15 Pro pot oferir una il·luminació molt realista en temps real, convertint-se en el primer telèfon intel·ligent que aconsegueix aquest nivell de capacitat gràfica.

A més, Apple ha equipat el xip A17 Pro amb un controlador USB-3, que permet velocitats de transferència de dades de fins a 10 Gbps a través del port USB-C de l'iPhone 15 Pro. Això representa una millora significativa en comparació amb les velocitats USB-2 anteriors compatibles amb el port Lightning, proporcionant als usuaris una connexió més ràpida i eficient per transferir fitxers i contingut multimèdia.

L'iPhone 15 Pro, alimentat pel xip A17 Pro, estarà disponible per a la reserva a partir d'aquest divendres, i les vendes a les botigues començaran el 22 de setembre. A mesura que Apple continua avançant els límits de la tecnologia dels telèfons intel·ligents, l'iPhone 15 Pro promet ofereix una experiència d'usuari inigualable amb el seu rendiment excepcional i les seves funcions d'avantguarda.

Fonts:

- Poma