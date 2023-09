Es rumoreja que Apple oferirà fins a 8 GB de RAM per als models d'iPhone 15 Pro

Segons rumors recents, Apple podria estar planejant oferir fins a 8 GB de RAM per als seus models d'iPhone 15 Pro. Tot i que no hi haurà cap canvi a les configuracions d'emmagatzematge intern, els clients encara tindran una sèrie d'opcions per triar.

Els informes suggereixen que Apple ha provat les opcions d'emmagatzematge existents per a la nova línia d'iPhone, la qual cosa significa que l'opció de 2 TB que es rumoreava anteriorment no estarà disponible. En canvi, els clients poden seleccionar entre opcions de 128 GB, 256 GB, 512 GB i 1 TB.

Tot i que no està clar quin model específic rebrà l'augment de RAM, s'ha esmentat que Apple va provar DRAM LPDDR6 de 8 GB i 5 GB. Les especulacions suggereixen que les diferents opcions de RAM es podrien basar en la capacitat d'emmagatzematge escollida, de manera similar a com funciona amb l'iPad Pro.

Pel que fa als proveïdors, es diu que Apple treballa amb fabricants com Samsung, Micron i SK Hynix per a la memòria RAM. Aquestes empreses també són proveïdors potencials per a l'emmagatzematge, juntament amb Western Digital i Kioxia.

A mesura que s'acosta l'anunci oficial de la línia d'iPhone 15, serà interessant veure si aquests rumors són certs. Els fans d'Apple esperen impacients la presentació dels nous dispositius i la confirmació de les seves especificacions.

