Apple llançarà la seva nova sèrie de telèfons intel·ligents, l'iPhone 15, aquesta setmana. L'esdeveniment de llançament, anomenat "Vendorlast", està programat per a la nit de dimarts (hora de l'Índia) a les 10:30. S'espera que la companyia anunciï la data de llançament i el preu de la sèrie iPhone 15 durant l'esdeveniment. Es rumorea que la sèrie iPhone 15 inclou un port de càrrega de tipus C, similar als telèfons intel·ligents Android. També s'espera que tingui funcions de càmera millorades.

A més d'aquestes funcions, la sèrie iPhone 15 també serà compatible amb AirPods i Apple Watches. Es preveu que molts productes d'Apple es llançaran juntament amb la sèrie iPhone 15.

Data de llançament i preu

L'esdeveniment de llançament de l'iPhone 15 està programat per al 12 de setembre a les 10:30 (hora de l'Índia). S'espera que el preu de la sèrie iPhone 15 sigui 100 dòlars superior al dels models anteriors. Tanmateix, l'empresa no ha confirmat aquest augment de preu. També s'espera que els preus d'altres sèries d'iPhone disminueixin com a resultat.

Es rumorea que el model base de l'iPhone 15 començarà a 899 dòlars o 90,000 INR. El preu de l'iPhone 15 Plus pot començar a partir de 999 dòlars.

Noves funcions

El model base de l'iPhone 15 tindrà una pantalla de 6.1 polzades i 128 GB d'emmagatzematge. L'iPhone 15 també comptarà amb una pantalla de 6.7 polzades i una bateria millorada. Estarà alimentat pel xip A17 Bionic. També s'espera que el telèfon rebi actualitzacions de programari com ara Titanium Edge i Max Persicope Telephoto.

On veure l'acte de llançament

L'esdeveniment de llançament de l'iPhone 15 es pot veure gratuïtament a Apple TV i al canal oficial de YouTube d'Apple. L'enllaç de transmissió en directe de l'esdeveniment "Wonderlust" està disponible a https://www.youtube.com/watch?v=ZiP1l7jlIIA. Estigueu atents a les últimes actualitzacions!

