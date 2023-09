L'esdeveniment de setembre d'Apple revela actualitzacions per a iPhone, AirPods i Apple Watch

By

Durant l'esperat esdeveniment del 12 de setembre d'Apple, el focus es va centrar principalment en el llançament del nou iPhone 15. Tanmateix, Apple també va presentar actualitzacions d'altres productes, com ara la línia d'AirPods i Apple Watch.

Una de les principals actualitzacions que es rumorea que arribarà amb la línia d'iPhone 15 és l'addició d'USB-C. Això significa que els nous iPhones finalment canviaran a l'estàndard USB-C àmpliament utilitzat, substituint el connector Lightning patentat d'Apple. Aquest canvi s'ajusta a les properes normatives de la Unió Europea. L'iPhone 15 té un preu a partir de 799 dòlars per a un model de 128 GB, mentre que l'iPhone 15 Plus comença a partir de 899 dòlars per a una versió de 128 GB.

A més de les actualitzacions de l'iPhone, Apple va anunciar que els AirPods Pro ara vindran amb una funda de càrrega USB-C. Això s'alinea amb el canvi gradual d'Apple cap a l'ús del connector USB-C als seus dispositius, inclosos el Mac, l'iPad i accessoris com el control remot Apple TV 4K. Apple també va presentar un parell revisat dels seus EarPods amb cable que inclouen USB-C.

La línia d'Apple Watch també va rebre algunes actualitzacions, amb rumors que suggereixen una caixa de titani més fosca per al vaixell insígnia Watch Ultra 2 i un xip S9 actualitzat per a la Watch Series 9. Apple va mostrar noves bandes FineWoven fetes d'un material de teixit suau anomenat microtwill. Aquestes bandes estaran disponibles en diversos colors i serviran com a reemplaçament de les ofertes de pell de qualitat en declivi.

En general, l'esdeveniment de setembre d'Apple va mostrar una sèrie d'actualitzacions i noves funcions per als seus productes. Des de l'addició d'USB-C a la línia d'iPhone 15 fins a la introducció de les bandes FineWoven per a Apple Watch, Apple continua innovant i millorant els seus dispositius.

Definicions:

– USB-C: un connector estàndard universal que permet la càrrega, la transferència de dades i la sortida d'àudio/vídeo.

– Connector Lightning: connector propietari d'Apple que s'utilitza per carregar i transferir dades en dispositius Apple.

– FineWoven: un material de teixit suau introduït per Apple com a reemplaçament del cuir a les corretges d'Apple Watch i a les fundes d'iPhone.

