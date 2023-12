Nous ordinadors portàtils de marques líders amb processadors Core Ultra d'Intel

Diversos fabricants d'ordinadors portàtils, com Lenovo, MSI, Acer i Asus, estan llançant nous ordinadors portàtils equipats amb els darrers processadors Core Ultra d'Intel. Aquests nous processadors, que formen part de la línia Meteor Lake d'Intel, prometen una millora de l'eficiència energètica i el rendiment gràcies a una nova configuració que divideix les tasques entre diferents chiplets.

El xip Core Ultra 7 165H d'Intel, un dels processadors destacats, ofereix una millora de l'11% en el rendiment de múltiples fils en comparació amb els processadors portàtils de la competència. També consumeix un 25% menys d'energia que l'anterior Intel Core i7-1370P i té un consum d'energia fins a un 79% menor que el xip Ryzen 7 7840U d'AMD.

Totes les noves CPU d'Intel també inclouran una unitat de processament neuronal (NPU), que permetrà l'acceleració d'IA de baixa potència i la descàrrega de tasques de CPU/GPU. S'espera que la integració de la NPU millori l'eficiència de l'execució de models d'IA en comparació amb la generació anterior de xips d'Intel.

Tot i que el processador insígnia Intel Core Ultra 9 185H amb 16 nuclis i 22 fils no estarà disponible fins al 2024, aviat es llançaran altres xips de la línia Meteor Lake. MSI presenta els ordinadors portàtils Prestige 16 AI Studio i Prestige 13 AI Evo, mentre que Asus està actualitzant el seu ordinador portàtil Zenbook 14 OLED. Lenovo llança els models ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 2-en-1 i IdeaPad Pro 5i. Acer també s'uneix al carro Core Ultra amb els ordinadors portàtils Swift Go 14 i Predator Triton Neo 16.

Aquests nous ordinadors portàtils ofereixen una varietat de configuracions i preus per adaptar-se a les diferents necessitats. Els preus dels ordinadors portàtils comencen a partir de 999.99 dòlars per al Swift Go 14 i poden arribar a 2,989 dòlars per a determinades configuracions del ThinkPad X1 Carbon.

Tot i que la línia actual d'ordinadors portàtils amb processadors Core Ultra d'Intel és impressionant, és possible que els clients vulguin esperar fins al 2024 per al llançament del processador Core Ultra 9 per obtenir un rendiment de primera línia.