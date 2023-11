Intel revela una arquitectura de baixa potència de nova generació: Lunar Lake-MX

By

Intel ha experimentat recentment una filtració important d'informació sobre la seva propera arquitectura de baix consum anomenada Lunar Lake. Tot i que les diapositives filtrades es van eliminar ràpidament de Twitter, gràcies al membre del fòrum d'Anandtech Geddagod, tenim accés a tots els detalls. Lunar Lake està dissenyat per a sistemes de baixa potència amb un rang de 8W a 30W, posicionant-lo com a successor del Meteor Lake-U que encara no s'ha llançat.

Desenvolupat conjuntament amb Microsoft, Lunar Lake compta amb una NPU 4.0 (Unitat de processament neuronal) integrada de nova generació compatible amb gràfics Xe2-LPG. Una addició interessant a aquesta sèrie és l'arquitectura de GPU "Battlemage" d'eficiència energètica, amb 8 Xe-cores. Amb 64 ​​motors vectorials, tecnologies d'AI/súper escala sistòlica i suport de traçat de raigs en temps real, aquesta GPU ofereix capacitats d'alt rendiment.

L'arquitectura Lunar Lake MX també introdueix memòria al paquet, amb opcions de 16 GB i 32 GB. Concretament, l'arquitectura de la CPU combina nuclis Lion Cove i Skymont i es fabricarà mitjançant la tecnologia de procés TSMC N3B. Intel té previst llançar almenys quatre variants de Lunar Lake MX amb diferents dissenys de nucli de CPU i GPU.

Pel que fa a la connectivitat, Lunar Lake MX és compatible amb la interfície PCIe Gen5x4 i Gen4x4, Thunderbolt 4 i fins a tres connectors USB4. El suport integrat per WiFi-7 i Bluetooth 5.4 es proporcionarà a través de la targeta de xarxa BE201 basada en la interfície CNVio3. Una característica interessant és que es rumoreja que un SKU especial de 8W de Lunar Lake funciona sense ventilador, oferint un mode sense ventilador.

Amb la seva eficiència energètica i un rendiment prometedor de la GPU, la sèrie Lunar Lake MX té el potencial d'integrar-se en sistemes portàtils de nova generació. Tot i que es desconeix la comparació exacta del rendiment entre Battlemage i Alchemist (Xe-LPG), el mes que ve el llançament dels xips Meteor Lake amb la sèrie Xe-LPG proporcionarà una bona línia de base.

FAQ:

P: Quan es llançarà la sèrie Intel Lunar Lake MX?

R: El llançament oficial de la sèrie Intel Lunar Lake MX s'espera el 2024.

P: Quina és la característica especial de la sèrie Lunar Lake MX?

R: La sèrie Lunar Lake MX ofereix una versió eficient energèticament de l'arquitectura GPU "Battlemage", que ofereix capacitats d'alt rendiment.

P: Quina és l'arquitectura de la CPU del Lunar Lake MX?

R: L'arquitectura de la CPU del Lunar Lake MX combina nuclis Lion Cove i Skymont.

P: Quines opcions de memòria estan disponibles a la sèrie Lunar Lake MX?

R: La sèrie Lunar Lake MX ofereix memòria al paquet amb opcions de 16 GB i 32 GB.