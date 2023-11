Intel Core i5-13600KF: la millor oferta de CPU per a jocs per al Black Friday

Vols actualitzar la teva configuració de jocs? Bé, estàs de sort perquè l'Intel Core i5-13600KF, una de les millors CPU per a jocs, està disponible actualment a un preu baix de tots els temps. Amb un preu de només 250 dòlars a Amazon, aquesta oferta és un robatori per a qualsevol jugador amb un pressupost.

Una cosa a tenir en compte és que el Core i5-13600KF no inclou gràfics integrats. Tanmateix, això no és una preocupació per als jugadors que prefereixen una targeta gràfica dedicada, ja que ofereix un millor rendiment. Tant si esteu jugant als últims títols AAA com si us introduïu en intenses batalles multijugador, aquesta CPU us oferirà una experiència de joc fluida.

En les nostres proves exhaustives, hem descobert que el Core i5-13600KF està a l'alçada del seu homòleg més recent, el Core i5-14600KF. Això vol dir que no cal gastar diners addicionals en l'últim xip quan podeu obtenir un rendiment similar per una fracció del preu. La nostra revisió va demostrar que el xip de 13a generació va oferir velocitats de fotogrames impressionants tant a resolucions de 1080p com a 1440p.

El Core i5-13600KF inclou 6 nuclis P amb un rellotge base de 3.5 GHz (fins a 5.1 GHz d'augment) i 8 nuclis E amb un rellotge base de 2.6 GHz (fins a 3.9 GHz d'augment), proporcionant un total de 20 fils. . El xip també admet 16 carrils de PCIe 5.0 i un carril addicional per a PCIe 4.0.

Si teniu previst emparellar el 13600KF amb una placa base, assegureu-vos que tingui un sòcol LGA 1700 per a la compatibilitat.

Per als overclockers que hi ha, tenim bones notícies. Utilitzant un chipset overclockable i ajustant la configuració de la BIOS, el Core i5-13600KF ha demostrat que coincideix amb el rendiment del Ryzen 7 5800X3D i fins i tot s'acosta al Core i9-13900K de gamma alta.

No us perdeu aquesta increïble oferta per a l'Intel Core i5-13600KF. La nostra revisió completa confirma el seu "rendiment líder en la seva classe al seu preu" i ara podeu experimentar-ho per vosaltres mateixos a un preu immillorable.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. Pot l'Intel Core i5-13600KF gestionar jocs sense gràfics integrats?

Sí, el Core i5-13600KF és una opció fantàstica per als jocs, ja que està dissenyat per funcionar perfectament amb targetes gràfiques dedicades, proporcionant un rendiment de joc òptim.

2. Com es compara el Core i5-13600KF amb el Core i5-14600KF més recent?

Les nostres proves han demostrat que el Core i5-13600KF funciona de manera equivalent al Core i5-14600KF més recent, el que el converteix en una opció rendible sense sacrificar el rendiment.

3. Quin sòcol necessita el Core i5-13600KF per a la compatibilitat de la placa base?

El Core i5-13600KF requereix un sòcol LGA 1700 per a una compatibilitat adequada amb les plaques base.

4. Es pot overclockejar el Core i5-13600KF?

Sí, el Core i5-13600KF es pot overclockejar per aconseguir nivells de rendiment similars als del Ryzen 7 5800X3D i fins i tot apropar-se al Core i9-13900K de gamma alta utilitzant un chipset overclockable i ajustant la configuració de la BIOS.

5. El preu de 250 dòlars del Core i5-13600KF és una oferta de temps limitat?

Us recomanem que comproveu els últims preus i disponibilitat a Amazon per assegurar-vos que no us perdeu cap oferta o promoció per al Core i5-13600KF.