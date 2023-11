Càmeres Insta360 Ace: una nova generació de càmeres d'acció

By

Insta360 ha llançat recentment la seva darrera línia de càmeres d'acció, la sèrie Ace, que ofereix noves funcions interessants tant per als vloggers com per als entusiastes de l'aventura. Aquestes càmeres, inspirades en la popular sèrie GoPro Hero, inclouen una pantalla giratòria única que fa que l'enquadrament de fotografies i la gravació de vlogs siguin més fàcils que mai. La sèrie Ace està disponible en dos models: la càmera Ace normal a partir de 379.99 dòlars i la versió insígnia Ace Pro per 449.99 dòlars, equipada amb òptica Leica i un rendiment excepcional amb poca llum.

La càmera Ace estàndard compta amb un sensor d'imatge d'1/2 polzada, que li permet gravar en 6K d'alta qualitat a 30 fotogrames per segon. Tots dos models poden gravar imatges 4K increïbles a una alta velocitat de 120 fotogrames per segon i capturar fotos impressionants de 48 MP. Amb els nous xips d'IA de cinc nanòmetres de les càmeres Ace, funcions com PureVideo milloren el rendiment amb poca llum eliminant el soroll en temps real, donant lloc a vídeos clars i nítids.

El que diferencia les càmeres Ace és la seva innovadora pantalla flippy. A diferència de les petites pantalles frontals d'altres càmeres d'acció, la sèrie Ace introdueix una gran pantalla tàctil posterior de 2.4 polzades que es pot aixecar per obtenir una millor visibilitat durant la gravació. Aquesta funció no només ajuda a l'enquadrament precís, sinó que també reacciona als gestos de les mans, permetent la gravació amb mans lliures i la fa perfecta per capturar actuacions de dansa TikTok.

A més, les càmeres Ace ofereixen una sèrie de funcions convenients per millorar l'experiència de l'usuari. Els usuaris poden aturar les gravacions de vídeo sense trencar el clip, cancel·lar les gravacions actives amb un sol botó i canviar les relacions d'aspecte després de la gravació per obtenir més flexibilitat en l'edició de vídeo. La funció d'assistent de ressaltats AI estalvia temps identificant i retallant automàticament les fotografies d'acció de grans gravacions de vídeo, i la funció AI Warp genera efectes personalitzats basats en les indicacions.

Les opcions de connectivitat de les càmeres Ace són igualment impressionants. Poden connectar-se perfectament amb Apple Watch i dispositius Garmin, permetent la superposició de dades GPS, com ara l'elevació i la velocitat, a les gravacions de vídeo. Aquesta funció és especialment útil per als aficionats a l'aire lliure que volen documentar les seves aventures amb dades precises i controlar la càmera des dels seus canells.

Amb un disseny impermeable, les càmeres Ace són perfectes per capturar moments sota l'aigua, amb la possibilitat de submergir-se fins a 33 peus sense cap accessori addicional. Per a activitats submarines més extremes, un accessori Dive Case permet als usuaris submergir-se fins a 196 peus. Les bateries internes de les càmeres ofereixen un temps d'enregistrament de 100 minuts en 4K30 amb Active HDR i es poden carregar ràpidament al 80% en només 22 minuts amb un carregador d'alimentació.

Insta360 ha estat conegut per les seves innovadores càmeres de 360 ​​graus com la X3 i la One RS. Tanmateix, amb la sèrie Ace, la companyia està prenent una nova direcció dissenyant càmeres d'acció més fàcils d'utilitzar i versàtils que s'adrecen a un públic més ampli.

FAQ

1. Quin és el rang de preus de les càmeres Insta360 Ace?

Les càmeres Insta360 Ace tenen un preu de 379.99 dòlars per al model normal i 449.99 dòlars per a la versió Ace Pro.

2. Les càmeres Ace poden gravar vídeos d'alta resolució?

Sí, tant la càmera Ace normal com la versió Ace Pro poden gravar vídeos 4K. La càmera Ace admet una resolució de fins a 6K a 30 fotogrames per segon, mentre que l'Ace Pro pot arribar a 8K a 24 fotogrames per segon.

3. Quines són les característiques més destacades de les càmeres Ace?

Les característiques més destacades de les càmeres Ace inclouen la pantalla giratòria per fer vlogs fàcils, millores de vídeo amb intel·ligència artificial, controls de gestos manuals i connectivitat amb Apple Watch i dispositius Garmin per a superposicions de dades GPS.

4. Les càmeres Ace són impermeables?

Sí, les càmeres Ace tenen un disseny impermeable que els permet submergir-se fins a 33 peus sota l'aigua. Amb un accessori Dive Case, poden suportar profunditats de fins a 196 peus.

5. On puc comprar les càmeres Insta360 Ace?

Les càmeres Insta360 Ace es poden comprar al lloc web oficial d'Insta360 (insta360.com) i Amazon.