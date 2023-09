Apple presenta nous nivells d'emmagatzematge iCloud+: 6 TB i 12 TB

Apple va sorprendre recentment la seva audiència amb l'anunci de dos nous nivells per a la seva subscripció d'emmagatzematge al núvol, iCloud+. Dirigits principalment a fotògrafs i cineastes que necessiten un ampli emmagatzematge per al seu contingut, aquests nous plans de subscripció estan obligats a cridar l'atenció. La presentació va obtenir un aplaudiment atronador de la multitud, cosa que indica una forta demanda d'augment de la capacitat d'emmagatzematge.

Sota l'estructura de preus actual, iCloud+ ofereix als subscriptors 50 GB per 0.99 dòlars al mes, 200 GB per 2.99 dòlars al mes i 2 TB per 9.99 dòlars al mes. Amb la introducció dels plans de 6 TB i 12 TB, els usuaris ara poden emmagatzemar quantitats de dades significativament més grans. Tot i que és possible que el consumidor mitjà no necessiti un emmagatzematge tan gran, els fotògrafs i cineastes professionals que utilitzen els últims models d'iPhone 15 amb capacitats de càmera millorades trobaran aquests plans extremadament valuosos.

Tot i que Apple no ha revelat el preu exacte dels nous nivells d'emmagatzematge, podem fer una conjectura intel·ligent basant-nos en les tarifes existents. És probable que la subscripció de 6 TB no costarà més de 30 dòlars al mes, mentre que el nivell de 12 TB hauria de rondar els 60 dòlars al mes. En comparació, els plans d'emmagatzematge de Google per a 5 TB i 10 TB de dades tenen un preu de 24.99, 49.99 $ i XNUMX, XNUMX $ al mes, respectivament, mostrant preus similars.

A més de l'augment de la capacitat d'emmagatzematge, els subscriptors d'iCloud+ continuaran gaudint de les funcions de privadesa existents, com ara Hide My Email i Private Relay. Aquestes funcions tenen com a objectiu protegir les dades dels usuaris i garantir una experiència de navegació segura. Amb iCloud+ que ofereix tant emmagatzematge ampliat com privadesa millorada, Apple continua oferint un servei d'emmagatzematge al núvol complet i fiable als seus usuaris.

