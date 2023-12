Un nou estudi revela 10 beneficis per a la salut sorprenents de beure te

Resum: un estudi recent realitzat per professionals de la salut fa llum sobre els nombrosos beneficis per a la salut de beure te. Des de l'augment de la funció cerebral fins a la millora de la salut intestinal, el consum de te s'ha relacionat amb una varietat d'efectes positius sobre el cos.

En un estudi recent publicat al Journal of Health and Wellness, els investigadors han descobert 10 beneficis per a la salut inesperats associats a beure te. Contràriament a la creença popular, el consum de te no només és una experiència agradable i relaxant, sinó que també és una bona manera de millorar la salut general.

L'estudi va revelar que els bevedors de te habituals van experimentar una funció cerebral augmentada i una claredat mental millorada. Es va trobar que els compostos que es troben en el te, especialment el te verd, tenen un impacte positiu en la funció cognitiva, la memòria i l'enfocament.

A més, la investigació va indicar que beure te pot ajudar a reduir el risc de patir malalties del cor. Diversos estudis van demostrar que els bevedors de te tenien nivells més baixos de colesterol, pressió arterial i inflamació, tots els quals contribueixen a mantenir un cor sa.

L'estudi també va revelar els efectes positius del te sobre la salut intestinal. Es va trobar que els antioxidants del te promouen el creixement de bacteris intestinals beneficiosos, milloren la digestió i redueixen el risc de trastorns gastrointestinals.

A més dels seus beneficis físics, es va trobar que el te juga un paper en la reducció de l'estrès i la relaxació. L'estudi va demostrar que els compostos del te poden ajudar a reduir els nivells d'hormones de l'estrès i induir una sensació de calma.

La investigació també va revelar que el consum de te pot ajudar a controlar el pes. Es va trobar que el te verd, en particular, augmenta el metabolisme i ajuda a l'oxidació dels greixos, ajudant les persones a mantenir un pes saludable.

En general, aquest estudi subratlla l'ampli ventall de beneficis per a la salut associats a beure te. Des d'augmentar la funció cerebral i millorar la salut del cor fins a millorar la salut intestinal i ajudar a controlar el pes, el te ofereix nombrosos avantatges a aquells que en gaudeixen regularment. Així que, endavant i aboca't una tassa de te avui!

