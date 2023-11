El portàtil HP 17z: una potència econòmica per a l'ús diari

Les ofertes del Black Friday de l'ordinador portàtil d'HP han estat força impressionants aquest any, i una oferta destaca entre la resta. El portàtil HP 17z, amb un preu inicial de 500 dòlars, ara està disponible per només 270 dòlars, gràcies a un descompte massiu de 230 dòlars. Si esteu buscant un ordinador portàtil nou per a la feina o l'escola, no us podeu perdre aquesta oferta. Tanmateix, amb l'augment de la demanda, és important actuar ràpidament abans que s'esgotin les existències.

Tot i que l'HP Laptop 17z pot no ser adequat per a tasques amb molta energia, com ara executar jocs de PC de gamma alta o edició de vídeo, excel·leix en la productivitat del dia a dia. Equipat amb un processador AMD Athlon Gold 7220U, gràfics AMD Radeon i 8 GB de RAM, aquest ordinador portàtil és més que capaç de gestionar investigacions en línia, creació d'informes i altres tasques lleugeres a moderades. S'inclou amb Windows 11 Home, que ofereix una experiència de sistema operatiu familiar i fàcil d'utilitzar, i ofereix un generós SSD de 128 GB per a un emmagatzematge ràpid i una multitasca eficient.

Tanmateix, la veritable característica destacada de l'HP Laptop 17z és la seva impressionant pantalla de 17.3 polzades amb resolució HD+. Poques vegades trobeu un ordinador portàtil amb una pantalla tan àmplia a un preu tan assequible. Tant si esteu treballant en projectes importants, programes en streaming o fent videotrucades i reunions en línia, la pantalla gran millorarà la vostra experiència general. La càmera d'alta definició HP True Vision 720p integrada i els micròfons digitals de doble matriu integrats garanteixen encara més una comunicació fluida i clara.

Actualment, l'HP Laptop 17z té un descompte de 270 dòlars increïbles per a la venda de Black Friday d'aquest any. Amb un estalvi de 230 dòlars, presenta una opció atractiva per a aquells que busquen un portàtil econòmic però fiable. Per evitar decepcions, és molt recomanable assegurar la vostra compra sense demora.

FAQ:

P: Per a quines tasques és adequat l'HP Laptop 17z?

R: L'HP Laptop 17z és perfecte per a les tasques laborals o escolars del dia a dia, com ara la recerca en línia i la creació d'informes.

P: L'HP Laptop 17z pot gestionar jocs de PC de gamma alta?

R: No, l'HP Laptop 17z no està dissenyat per a tasques exigents com ara executar jocs de PC de gamma alta.

P: Quina és la característica destacada de l'HP Laptop 17z?

R: La característica destacada de l'HP Laptop 17z és la seva pantalla de 17.3 polzades amb resolució HD+.

P: Què inclou l'HP Laptop 17z?

R: El portàtil HP 17z inclou un processador AMD Athlon Gold 7220U, gràfics AMD Radeon, 8 GB de RAM, Windows 11 Home i un SSD de 128 GB.

P: Quant de temps durarà el descompte del Black Friday?

R: No està clar quant de temps duraran les existències, per la qual cosa és recomanable fer la compra el més aviat possible.