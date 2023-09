Nova tècnica de producció d'urea baixa en carboni i desnitrificació d'aigües residuals

Investigadors de la Northwestern University i la Universitat de Toronto han descobert un nou mètode per produir la urea fertilitzant mitjançant síntesi electrificada. El procés consisteix a convertir el diòxid de carboni i el nitrogen residual mitjançant un catalitzador híbrid fet de zinc i coure. Aquesta tècnica innovadora no només permet la producció d'urea amb baixa intensitat de carboni, sinó que també permet la desnitrificació de les aigües residuals.

La producció de fertilitzants nitrogenats sintètics, que s'utilitza àmpliament a l'agricultura, és actualment un important contribuent a les emissions de carboni i l'escorrentia que contenen nitrats. Trobar solucions sostenibles per reduir les emissions d'aquesta indústria és crucial, ja que representa el 3% del consum mundial d'energia cada any.

L'equip d'investigació es va centrar en la producció d'urea perquè és un fertilitzant enviable i llest per al seu ús que representa una indústria de 100 milions de dòlars. Volien explorar si era possible utilitzar fonts de nitrogen residual, CO2 capturat i electricitat per crear urea.

Els investigadors van descobrir que una combinació de zinc i coure com a catalitzador podria facilitar les reaccions químiques desitjades. Van trobar referències que es remunten a la dècada de 1970 que suggerien que metalls purs com el zinc i el coure podrien ser efectius en processos que impliquen la conversió de diòxid de carboni i nitrogen.

Per avaluar la viabilitat i l'impacte ambiental de la nova ruta de producció, es va realitzar una anàlisi exhaustiva del cicle de vida. L'anàlisi va revelar que l'ús de fonts d'energia renovables, com l'energia solar o eòlica, va reduir significativament les emissions d'energia i va fer que el procés sigui més respectuós amb el medi ambient.

Tot i que la relació de catalitzador "màgica" de zinc a coure es va descobrir inicialment per accident, els investigadors posteriorment van ajustar els metalls per aconseguir un rendiment òptim. També van aplicar modelatge computacional per entendre els mecanismes i les interaccions subjacents entre el catalitzador i els reactius.

Tot i que encara queden alguns reptes per superar abans de la comercialització, com ara la comptabilització de les impureses en el tractament de l'aigua i l'augment del temps de funcionament del procés, aquesta investigació presenta un enfocament prometedor tant per a la producció d'urea baixa en carboni com per a la desnitrificació d'aigües residuals.

