L'HP Spectre x360 (14-ef0046na) 2023: el portàtil dels somnis d'un creatiu

L'HP Spectre x360 (14-ef0046na) és l'últim model de la línia Spectre x360 i està dissenyat tenint en compte els creatius. Amb un preu de 1,399 dòlars, aquest ordinador portàtil inclou un xip Intel i7 i una pantalla OLED de 13.5 polzades que és alhora vibrant i sensible al tacte. El dispositiu es pot canviar al mode tauleta, cosa que el fa ideal per a artistes, dissenyadors gràfics i qualsevol persona que vulgui un ordinador portàtil versàtil.

Una de les característiques més destacades del Spectre x360 és el seu disseny elegant i elegant. Amb vores ben arrodonides i elegants accents daurats, aquest portàtil és una declaració de moda i una màquina de treball. Fins i tot ve amb una funda Attaché d'imitació de pell, que afegeix al seu atractiu general. L'únic inconvenient és el seu pes; amb més de tres lliures, és al costat més pesat i pot ser una mica feixuc de portar.

La pantalla del Spectre x360 és extraordinària, amb una pantalla OLED de 13.5 polzades amb una resolució de 3,000 x 2,000. Els colors són atrevits, vibrants i lluminosos, i la nitidesa dels píxels és notable. Pel que fa a la cobertura del color, ofereix una cobertura de gamma del 100% i una cobertura del volum del 170%, cosa que la converteix en una excel·lent opció per als professionals creatius. El teclat també és impressionant, amb tecles negres de chiclet que estan il·luminades i tenen una sensació tàctil satisfactòria. El trackpad és ampli i còmode d'utilitzar.

Pel que fa al rendiment, el Spectre x360 no decep. Està equipat amb un xip Intel Core i7 1255U, 16 GB de RAM i 2 TB d'emmagatzematge SSD PCIe. A les nostres proves, va funcionar de manera admirable tant en càrregues de treball d'un sol nucli com de diversos nuclis. La durada de la bateria també és decent, amb una durada de poc menys de 9 hores a la nostra prova de vídeo en bucle. Tanmateix, la càrrega ràpida es podria millorar, ja que només arriba al voltant del 30% de càrrega en 30 minuts.

El Spectre x360 ofereix algunes característiques notables, com ara el llapis inclòs i el programari HP Concepts. El llapis és lleuger i sensible, perfecte per prendre notes i dibuixar. El programari HP Concepts és intuïtiu i fàcil d'utilitzar, amb una àmplia gamma d'eines i opcions creatives. Pel que fa a la connectivitat, el portàtil té Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6E i Windows 11 Home. Tanmateix, no té ports HDMI, cosa que pot ser un inconvenient per a alguns usuaris.

En general, l'HP Spectre x360 (14-ef0046na) és una opció excel·lent per als creatius que valoren una pantalla vibrant, un rendiment potent i una versatilitat. Tot i que pot tenir un preu elevat, es compara bé amb altres ordinadors portàtils de gamma alta com el Dell XPS i el MacBook. Si busqueu un ordinador portàtil de primera línia que pugui gestionar els vostres projectes creatius amb facilitat, val la pena tenir en compte el Spectre x360.

