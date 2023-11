Com establir límits i mantenir el cos positiu durant les vacances

La temporada de vacances és un moment d'alegria, celebració i, per desgràcia, comentaris no sol·licitats sobre els nostres cossos. Tant si es tracta d'un familiar ben intencionat que discuteix el vostre pes o d'un amic que projecta sobre vosaltres les seves ansietats alimentàries, aquestes observacions poden disminuir l'esperit festiu. Tanmateix, és essencial recordar que teniu el poder de posar límits i mantenir una mentalitat positiva per al cos.

En lloc de quedar atrapat en una conversa potencialment incòmode, redirigeu el tema amb suavitat. Per exemple, si algú comenta el teu cos, respon amb alguna cosa com: "Agraeixo la teva intenció, però aquest tema és sensible per a mi. Podem parlar de les teves aventures recents?" En reconèixer la seva intenció però expressant el vostre malestar, manteniu una comunicació oberta alhora que protegiu els vostres límits.

També és important desafiar la creença que els cossos haurien de romandre estàtics. Recordeu-vos a vosaltres mateixos i als altres que tots els cossos canvien de manera natural amb el temps, sense judici de valor. En lloc de parlar de l'aparença física d'una altra persona, centra't en les seves qualitats interiors que realment importen. Per exemple, si algú planteja canvis en el cos d'algú, redirigeix ​​la conversa per destacar el seu carisma i la seva capacitat per fer que els altres se sentin a gust.

Els comentaris relacionats amb els aliments poden ser especialment difícils durant la temporada de vacances, sobretot si desencadenen ansietats o inseguretats. Com a resposta, podeu desactivar la situació amb un comentari alegre com ara: "Gràcies per la informació!" o injectar una mica d'humor dient: "Oh, no en tenia ni idea! Suposo que gaudiré d'aquest farciment deliciós sense culpa!" En mantenir un to positiu i gaudint amb confiança del vostre àpat, feu valer el vostre dret a gaudir de les delícies festives sense jutjar.

Recordeu que la clau per navegar per aquestes situacions és establir i fer complir els vostres límits amb compassió i assertivitat. Abraçar el teu valor més enllà de l'aspecte físic i desviar les converses cap a temes més significatius ajudarà a crear un ambient de vacances centrat en l'alegria, la connexió i l'autoacceptació.

Preguntes més freqüents (FAQ)

P: Com responc als comentaris relacionats amb el cos durant les vacances?

R: Reconeixeu la intenció, expresseu el vostre malestar i redirigeu la conversa a un tema diferent del qual us sentiu còmode parlant.

P: Com puc canviar l'atenció de les aparences físiques a qualitats més significatives?

R: Quan sorgeixen discussions relacionades amb el cos, emfatitzeu les qualitats interiors com ara el carisma, la bondat o qualsevol altre atribut positiu de la persona que es parla.

P: Què he de fer si algú fa comentaris relacionats amb els aliments que em desencadenen?

R: Respon amb humor o alegria, afirmant el teu dret a gaudir del teu àpat sense culpa ni judici.

Fonts:

– Limitless Nutrition a Los Angeles (www.limitlessnutritionla.com)