Google implementa noves mesures de seguretat per als comptes inactius

Google ha anunciat recentment que suprimirà els comptes de Google inactius, inclosos els serveis de Gmail, Fotos i Drive, en un esforç per millorar la seguretat i protegir les dades dels usuaris. Aquesta decisió ha provocat una lluita entre els usuaris per recuperar l'accés als seus comptes abans de la data límit imminent.

Molts usuaris han informat de dificultats per iniciar sessió als seus comptes a causa de contrasenyes oblidades o informació de recuperació. Per solucionar aquests problemes, Google ofereix opcions de recuperació limitades per als usuaris. Si heu perdut o oblidat la vostra contrasenya, podeu visitar la pàgina d'inici de sessió i fer clic a "Prova d'una altra manera" a sota del camp de la contrasenya. Google enviarà un codi de verificació al vostre número de telèfon associat o a l'adreça electrònica de recuperació. Després d'introduir aquest codi correctament, se us demanarà que creeu una nova contrasenya.

Per als usuaris que no tenen un telèfon associat al seu compte, encara poden fer clic a "prova d'una altra manera" per rebre un codi de verificació a través de la seva adreça de correu electrònic de recuperació. A més, es recomana comprovar tots els dispositius anteriors que encara tinguin la sessió iniciada al vostre compte.

Si no teniu una adreça electrònica de recuperació, és possible que Google us demani que respongueu a les preguntes de recuperació com a últim recurs. Es recomana respondre aquestes preguntes en un dispositiu que hagis utilitzat prèviament per iniciar la sessió o en una ubicació familiar. Fixeu-vos en els detalls i no us salteu cap pregunta, ja que Google requereix informació suficient per verificar la vostra identitat.

En el cas d'adreces de correu oblidades, Google ofereix l'opció de recuperar-les mitjançant el mateix qüestionari. En visitar la pàgina de recuperació del compte i escollint el "correu electrònic oblidat?" opció, els usuaris poden proporcionar el seu número de telèfon o adreces de correu electrònic alternatives per recuperar els seus comptes perduts.

És important tenir en compte que totes les opcions de recuperació requereixen informació sobre el compte perdut, ja que Google prioritza la seguretat i ha de verificar la identitat del propietari. Mantenir l'activitat al compte iniciant la sessió amb regularitat també pot garantir que no s'elimini el contingut.

