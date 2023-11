Ofertes de monitors de jocs de Black Friday: trobar la combinació perfecta per a les vostres necessitats

A mesura que s'acosta la temporada d'ofertes del Black Friday, és hora de començar a buscar les millors ofertes de monitors de jocs. Tant si sou un jugador casual com si sou un àvid entusiasta, mai hi ha hagut un millor moment per actualitzar el vostre monitor. Amb descomptes que arriben a centenars de dòlars, podeu trobar un monitor que s'adapti tant al vostre pressupost com a les vostres necessitats de rendiment.

Quan es tracta de monitors de jocs, la mida és només un factor a tenir en compte. Des d'opcions de 24.5 polzades fins a l'enorme Samsung Odyssey Neo G57 de 9 polzades, podeu trobar una pantalla que s'adapti al vostre espai i preferència. Però hi ha més que la mida. Les freqüències d'actualització que van des de 120 Hz fins a 500 Hz, els panells plans o corbats, les tecnologies de panells com IPS, VA i OLED i resolucions des de Full HD fins a Dual 4K ofereixen una àmplia gamma d'opcions.

Per ajudar-vos a navegar pel mar d'opcions, aquí teniu algunes coses a tenir en compte:

Resolució de la pantalla:

La resolució d'un monitor de joc té un paper crucial en la qualitat de la imatge. Tot i que 1080p (1920 x 1080) és l'opció més barata, 1440p (2560 x 1440) aconsegueix l'equilibri perfecte entre preu i qualitat de la imatge. Si busqueu més detalls, les resolucions 4K (3840 x 2160) ofereixen el màxim nivell de fidelitat visual.

Freqüència d'actualització:

Una freqüència de refresc més alta garanteix imatges més suaus, amb 500 Hz com el cim dels monitors de jocs actuals. Tanmateix, per a la majoria de jugadors, les taxes de refresc de 120, 144 o 165 Hz són més que suficients, ja que aquestes taxes solen estar limitades per la majoria de les targetes gràfiques.

Nvidia G-Sync o AMD FreeSync?

Nvidia G-Sync i AMD FreeSync són tecnologies de sincronització adaptativa que milloren el joc eliminant el trencament de la pantalla i el tartamudeig. G-Sync només és compatible amb targetes gràfiques Nvidia, mentre que FreeSync funciona exclusivament amb targetes gràfiques AMD. Val la pena assenyalar que alguns monitors poden executar G-Sync encara que estiguin certificats per FreeSync, però els resultats poden variar segons la marca i el model.

Requisits de la targeta gràfica per a resolucions més altes:

Si voleu jugar en 4K, les opcions de generació anterior, com ara GeForce RTX 3080 o Radeon RX 6900 XT, són opcions viables. No obstant això, per obtenir la millor experiència amb velocitats de fotogrames elevades i configuracions de qualitat, les targetes gràfiques insígnies com la GeForce RTX 4090 i la Radeon RX 7900 XTX són el camí a seguir, especialment quan es juga amb panells Dual 4K.

Tecnologies de panells:

Les pantalles IPS ofereixen una reproducció de color i angles de visió excel·lents, mentre que els monitors VA excel·lent en relació de contrast i nivells de negre. Els panells OLED ofereixen els colors més vibrants, els negres profunds i els temps de resposta ràpids. Cada tecnologia de panell té els seus punts forts i s'adapta a diferents preferències de joc.

Tenint en compte aquests factors, ara podeu prendre una decisió informada quan cerqueu les millors ofertes de monitors de jocs aquest divendres negre. Tant si busqueu un monitor FHD ràpid, una resolució QHD ideal per a targetes gràfiques de gamma mitjana, una experiència UWQHD immersiva o una pantalla Dual QHD de primera línia, hi ha una combinació perfecta per a vosaltres.

FAQ:

P: Els monitors de jocs solen tenir descomptes durant el Black Friday?

R: Sí, els monitors de jocs sovint reben descomptes importants durant la temporada d'ofertes del Black Friday.

P: Quin és l'aspecte més important a tenir en compte a l'hora de seleccionar un monitor de jocs?

R: La resolució de la pantalla és sens dubte l'especificació més important a tenir en compte, ja que afecta la qualitat de la imatge.

P: Quina és la freqüència de refresc ideal per als monitors de jocs?

R: Tot i que les taxes de refresc més altes proporcionen imatges més suaus, les taxes de 120, 144 o 165 Hz són adequades per a la majoria dels jugadors.

P: Quines diferències hi ha entre Nvidia G-Sync i AMD FreeSync?

R: G-Sync és compatible amb targetes gràfiques Nvidia, mentre que FreeSync està dissenyat per a targetes gràfiques AMD.

P: Tots els monitors de jocs admeten la resolució 4K?

R: No, no tots els monitors de jocs admeten la resolució 4K. És important comprovar les especificacions de cada monitor individual.

P: Quina tecnologia de panell ofereix la millor reproducció del color?

R: Els panells OLED proporcionen els colors més vibrants i precisos.

P: Els monitors de jocs amb resolucions més altes són més cars?

R: En general, els monitors amb resolucions més altes, com ara 4K o 4K dual, solen ser més cars que els que tenen resolucions més baixes.