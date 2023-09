Com esborrar una adreça de Google Maps

Google Maps és una eina valuosa per navegar i descobrir llocs nous, però pot arribar un moment en què hàgiu de suprimir una adreça del vostre compte de Google Maps. Hi ha diversos motius pels quals és possible que vulgueu eliminar una adreça de Google Maps.

En primer lloc, és possible que hàgiu desat una adreça que ja no és rellevant per a vosaltres. Per exemple, si us heu mudat a una casa nova o heu canviat de feina, és possible que vulgueu eliminar l'adreça antiga dels vostres llocs desats.

Els problemes de privadesa també poden ser un factor a l'hora de suprimir una adreça de Google Maps. Si heu desat accidentalment una ubicació personal o sensible, com ara la vostra adreça de casa, i ja no voleu que sigui visible o accessible, és imprescindible eliminar-la del vostre compte per protegir la vostra privadesa i seguretat.

A més, desordenar les adreces desades pot fer que la navegació per Google Maps sigui més ràpida i eficient. Si elimineu adreces obsoletes o irrellevants, podeu racionalitzar els resultats de la cerca i assegurar-vos que només es desaran els llocs que visiteu freqüentment o necessiteu per accedir-hi fàcilment.

És important tenir en compte que la supressió d'una adreça de Google Maps no afecta la ubicació real ni la seva disponibilitat a l'aplicació. L'adreça continuarà sent accessible per a altres persones i continuarà apareixent als resultats de la cerca. En canvi, si suprimeixes l'adreça, només l'elimina de la teva llista de llocs personals desats.

Per suprimir una adreça de Google Maps, seguiu aquests passos:

1. Obriu Google Maps al vostre dispositiu mòbil o ordinador.

2. Inicieu la sessió al vostre compte de Google.

3. Accediu a les adreces desades tocant la icona del menú i seleccionant "Els vostres llocs".

4. Cerqueu la secció "Desat" i seleccioneu l'adreça que voleu suprimir.

5. Elimina l'adreça dels teus llocs desats.

Si seguiu aquests passos, podeu mantenir rellevants els vostres llocs desats, mantenir la vostra privadesa i millorar la vostra experiència general d'usuari amb Google Maps.

Definicions:

– Google Maps: un servei de mapes web i una aplicació proporcionada per Google que ofereix imatges per satèl·lit, mapes de carrers i vistes panoràmiques de 360°.

– Adreces desades: ubicacions que un usuari ha desat intencionadament al seu compte de Google Maps per accedir fàcilment.

Fonts:

– Cap.