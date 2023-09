Com arxivar i desarxivar les publicacions d'Instagram

Instagram ofereix una funció útil anomenada "arxivar publicacions" que permet als usuaris amagar temporalment fotos o vídeos del seu perfil sense suprimir-los permanentment. Aquesta funció és especialment útil quan voleu mantenir el contingut accessible per a ús personal però no visible per als vostres seguidors. Aquí teniu una guia pas a pas sobre com arxivar i desarxivar les vostres publicacions a Instagram.

Arxiu de publicacions d'Instagram:

Per arxivar una publicació a Instagram:

Obriu l'aplicació Instagram al vostre dispositiu mòbil i aneu al vostre perfil. Cerqueu la publicació que voleu arxivar. Toqueu el botó de menú de tres punts a l'extrem inferior dret de la pantalla. Seleccioneu l'opció "Arxiu".

Desarxivant les publicacions d'Instagram:

Per desarxivar una publicació a Instagram:

Inicieu l'aplicació Instagram al vostre telèfon intel·ligent i aneu al vostre perfil. Toqueu el menú de tres línies horitzontals a l'extrem superior dret de la pantalla. Al menú emergent, seleccioneu "Arxiu". Trieu l'opció "Publicacions" al menú desplegable de la part superior. Cerqueu la publicació que voleu desarxivar i toqueu el botó de menú de tres punts. Seleccioneu l'opció "Mostra al perfil" a la finestra emergent.

És important tenir en compte que quan desarxiveu una publicació, també es restauraran tots els m'agrada i els comentaris anteriors associats amb ella. Aquesta funció ofereix als usuaris d'Instagram la flexibilitat de gestionar el contingut del seu perfil, assegurant-se que només el contingut que volen mostrar sigui visible per al seu públic.

Fonts: India TV

Definicions:

– "Arxivar publicacions" fa referència a la funció d'Instagram que permet als usuaris amagar temporalment fotos o vídeos.

– "Perfil" fa referència a la pàgina personal d'un usuari a Instagram on es mostren les seves publicacions i informació.

– "M'agrada" es refereix al nombre de vegades que els usuaris d'Instagram han agradat una publicació.

– Els "Comentaris" es refereixen a les respostes basades en text deixades pels usuaris d'Instagram en una publicació.