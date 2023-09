L'astrofísic Brian May ajuda a mapar l'asteroide Bennu per a la missió OSIRIS-REx de la NASA

L'astrofísic Brian May, més conegut com el guitarrista principal de la llegendària banda de rock Queen, ha fet contribucions importants a la missió OSIRIS-REx de la NASA. May, que té un doctorat en astrofísica, ha participat en el mapeig de l'asteroide Bennu, del qual la missió està programada per recuperar una mostra.

La col·laboració de May amb la NASA va començar el 2015 quan va treballar en la missió New Horizons, que va enviar una nau espacial a volar per Plutó. Va crear la primera imatge estèreo d'alta qualitat de Plutó, mostrant el seu talent no només com a músic de rock sinó també com a astrofísic.

Per a la missió OSIRIS-REx, May va treballar juntament amb la científica Claudia Manzoni per crear imatges realistes en 3D de missions espacials. Mitjançant aquestes imatges, May va ajudar a cartografiar Bennu i a trobar una zona d'aterratge segura per a la sonda que recolliria la mostra d'asteroides. La seva experiència i enfocament innovador van impressionar el director de la missió Dante Lauretta, que va descriure els equips de música de May com una "gran eina" que va ajudar a la recerca d'un lloc d'aterratge adequat.

La dedicació de May a la ciència i l'exploració espacial és evident en la seva implicació amb projectes de la NASA. La seva passió per l'astronomia el va portar a doctorar-se en astrofísica, i continua contribuint al camp alhora que contribueix de manera duradora al món de la música com a compositor de Queen.

L'aterratge de la càpsula de mostra OSIRIS-REx al desert d'Utah el 24 de setembre marcarà una fita important en la missió de la NASA per portar una mostra d'asteroides a la Terra. Les contribucions de Brian May a la missió destaquen la intersecció única de la música i la ciència, mostrant els talents i els diversos interessos de les persones en les seves activitats més enllà dels seus camps d'experiència principals.

