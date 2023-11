Quant costa Shingrix a Walmart?

Si voleu vacunar-vos contra el herpes zoster, una de les vacunes més efectives i recomanades és Shingrix. Tanmateix, abans de rebre la vacuna, és important tenir en compte el cost. Walmart, una de les cadenes minoristes més grans dels Estats Units, ofereix Shingrix a les seves farmàcies. Fem una ullada més de prop a quant costa Shingrix a Walmart i algunes preguntes freqüents relacionades amb la vacuna.

Cost de Shingrix a Walmart:

A partir de [data actual], el cost de Shingrix a Walmart és d'aproximadament 155 dòlars per dosi. La vacuna requereix dues dosis, de manera que el cost total del curs complet de vacunació seria d'uns 310 dòlars. Val la pena assenyalar que aquests preus poden variar lleugerament segons la ubicació i les promocions o descomptes en curs.

Preguntes freqüents:

1. Què és Shingrix?

Shingrix és una vacuna que s'utilitza per prevenir el herpes zoster, una erupció dolorosa causada pel virus de la varicel·la-zoster. És molt recomanable per a persones de 50 anys o més, ja que tenen un major risc de desenvolupar herpes zoster.

2. Shingrix està cobert per l'assegurança?

La majoria dels plans d'assegurança cobreixen el cost de Shingrix, però sempre és recomanable consultar amb el vostre proveïdor d'assegurances per confirmar els detalls de la cobertura. La part D de Medicare també cobreix Shingrix.

3. Hi ha algun criteri d'elegibilitat per rebre la vacuna Shingrix?

Shingrix es recomana per a persones de 50 anys o més, independentment de si han tingut herpes zóster en el passat o han rebut la vacuna més antiga, Zostavax.

4. Està disponible Shingrix sense recepta?

No, Shingrix no està disponible sense recepta mèdica. Haureu de consultar amb un professional sanitari que pugui avaluar la vostra elegibilitat i proporcionar una recepta per a la vacuna.

5. Hi ha efectes secundaris de Shingrix?

Com qualsevol vacuna, Shingrix pot causar efectes secundaris. Els efectes secundaris més comuns inclouen dolor i inflor al lloc de la injecció, així com fatiga, dolor muscular, mal de cap i febre. Aquests efectes secundaris són generalment lleus i temporals.

En conclusió, si esteu pensant en vacunar-vos contra el teules, Shingrix és una opció molt recomanable. A Walmart, el cost de Shingrix és d'aproximadament 155 dòlars per dosi, amb un total d'uns 310 dòlars per al curs complet de vacunació. Recordeu consultar amb el vostre proveïdor d'atenció mèdica per determinar si Shingrix és adequat per a vosaltres i per resoldre qualsevol dubte o pregunta que tingueu.