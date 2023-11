By

Quant de temps he de posar-me en quarantena després d'una prova positiva de Covid?

Enmig de la pandèmia de Covid-19 en curs, una de les preguntes més crucials a les quals s'enfronten les persones després de donar positiu al virus és quant de temps haurien de posar-se en quarantena. Amb l'objectiu d'evitar una major propagació i protegir la salut dels altres, és essencial entendre el període de quarantena recomanat. Aprofundim en aquest tema i donem una mica de claredat.

Què és la quarantena?

La quarantena és una mesura de salut pública que separa i restringeix el moviment de les persones que puguin haver estat exposades a una malaltia contagiosa, com la Covid-19, per evitar-ne la propagació a altres persones. És fonamental complir les directrius de quarantena per minimitzar el risc de transmissió.

Quant de temps he de posar-me en quarantena després d'una prova positiva de Covid?

Segons els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC), les persones que donen positiu a Covid-19 haurien d'aïllar-se durant un mínim de 10 dies després de l'aparició dels símptomes o la data de la seva prova positiva si es mantenen asimptomàtiques. Aquest període es pot allargar si els símptomes persisteixen o empitjoren.

Per què es recomana una quarantena de 10 dies?

El període de quarantena de 10 dies es basa en l'evidència científica que la majoria de persones amb Covid-19 ja no són contagioses després d'aquest període de temps. Té en compte el període d'incubació del virus i la durada de la propagació del virus, que és quan el virus es pot transmetre a altres.

Què passa si no tinc símptomes?

Fins i tot si sou asimptomàtics, és crucial posar-vos en quarantena durant 10 dies després d'un resultat positiu de la prova. Algunes persones poden romandre asimptomàtiques al llarg de la seva infecció, però encara poden transmetre el virus a altres.

Puc acabar la quarantena abans?

En determinades circumstàncies, la quarantena es pot escurçar a 7 dies si la persona rep un resultat negatiu de la prova de Covid-19 i roman asimptomàtic. Tanmateix, és important consultar amb professionals sanitaris o autoritats sanitàries locals abans de prendre qualsevol decisió sobre la durada de la quarantena.

En conclusió, es recomana un període de quarantena de 10 dies per a les persones que donen positiu a Covid-19, independentment dels símptomes. En adherir-nos a aquestes directrius, podem contribuir col·lectivament a la contenció del virus i protegir la salut i el benestar de les nostres comunitats. Estigueu segurs, estigueu informats i superem junts aquesta pandèmia.